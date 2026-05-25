Normas civiles contra la invasión de árboles y raíces: derechos de los propietarios y nuevas inspecciones vecinales

El Código Civil mexicano establece distancias mínimas para árboles y arbustos, permite exigir la poda o eliminación de ramas invasoras y obliga al responsable a reparar daños estructurales. Además, el gobierno lanzará inspecciones domiciliarias y reformará leyes de alquileres y sucesiones para mejorar la convivencia urbana.

En los últimos años, la convivencia entre vecinos se ha vuelto cada vez más conflictiva debido a la estrecha proximidad de viviendas, jardines y construcciones.

Situaciones tan cotidianas como el ruido, la filtración de agua, los problemas con medianeras o la invasión de árboles y sus raíces en propiedades ajenas se han multiplicado, generando la necesidad de normas claras que regulen estos conflictos. En México, el Código Civil contempla disposiciones precisas para regular la ubicación y el mantenimiento de la vegetación que pueda afectar a los predios colindantes.

Así, los propietarios están facultados para exigir la poda, el corte o, en casos extremos, la eliminación total de ramas y raíces que cruzan la línea divisoria, siempre que se cumpla con la distancia mínima establecida por la ley: los árboles altos deben situarse a no menos de dos metros de la línea de linde, mientras que arbustos y árboles de menor altura deben mantener al menos cincuenta centímetros de separación. Estas medidas pretenden evitar daños estructurales, como la alteración de cimientos, la rotura de tuberías o la generación de humedades que puedan comprometer la habitabilidad de las viviendas.

El procedimiento legal para reclamar la intervención sobre la vegetación invasora es relativamente sencillo pero requiere que el agredido primero notifique al vecino infractor, otorgándole un plazo razonable para que realice la corrección. Si el vecino no actúa, el titular del predio afectado puede acudir a la autoridad competente, presentando pruebas que demuestren el daño o la potencial amenaza, como fotografías, testimonios vecinales y peritajes técnicos.

Una vez admitida la denuncia, el juzgado puede ordenar el recorte inmediato, la compensación económica por los perjuicios ocasionados y, en casos de reincidencia, imponer multas. La legislación también señala que, en situaciones donde las raíces se extienden bajo la superficie del terreno vecino y provocan levantamientos de pisos, grietas en muros o afectaciones a instalaciones sanitarias, el responsable debe responder por los costos de reparación y, si corresponde, por los daños morales derivados del perjuicio a la calidad de vida del afectado.

Estas disposiciones forman parte de un marco más amplio que busca equilibrar los derechos de propiedad con la responsabilidad colectiva de mantener entornos urbanos seguros y habitables. Al mismo tiempo, el gobierno federal ha anunciado recientemente la implementación de un programa de inspección domiciliaria, en el cual funcionarios visitarán cada casa para verificar el cumplimiento de la normativa sobre vegetación y para identificar a personas que, pese a ser beneficiarias de pensiones, no hayan cumplido con los requisitos documentales necesarios para su trámite.

Este mismo plan incluirá la actualización de la Ley de Alquileres, que permitirá a inquilinos con cierta antigüedad en la vivienda optar por la compra del inmueble, y la reforma de la Ley de Sucesiones, que simplificará los procesos de transmisión patrimonial sin necesidad de testamento ni intervención judicial. En conjunto, estas medidas pretenden reducir los conflictos vecinales, impulsar la regularización de la tenencia de la tierra y garantizar que la convivencia en áreas densamente pobladas sea más armoniosa y respetuosa de los derechos de todos los ciudadanos





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