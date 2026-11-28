Nora Colosimo pidió en LAM que Mauro Icardi devuelva un trofeo del certamen italiano que Wanda Nara ganó dos veces, con el premio aún en su casa de Italia.

Nora Colosimo, madre de Wanda Nara, reveló en el programa LAM que el futbolista Mauro Icardi conserva en su casa de Italia un trofeo de su hija y pidió que intervenga el certamen italiano para que la empresaria recupere ese premio. La revelación se produjo durante su participación en el ciclo, donde planteó el reclamo frente a los integrantes del programa, que quedaron sorprendidos por la solicitud.

La consulta sobre quién tenía actualmente la copa surgió enseguida en el estudio. Cuando le preguntaron por su paradero, Colosimo respondió con ironía, y luego cuestionó que Icardi no haya restituido un reconocimiento que considera personal y de gran valor para su hija.

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Qué premio reclama Nora Colosimo a Mauro Icardi

El objeto en disputa es la copa que Wanda Nara recibió tras consagrarse campeona del certamen italiano en el que participó. Según el relato de su madre, ese trofeo permanece hoy en poder de Icardi, y el pedido busca que la empresaria pueda recuperarlo.

La definición de aquella competencia estuvo marcada por la emoción de Wanda Nara. La pareja ganadora obtuvo el 70% de los votos telefónicos, mientras que sus competidores alcanzaron el 30%. Al levantar la gran copa junto a su compañero de baile, la conductora celebró el resultado en el estudio, mientras caían papelitos dorados y una pantalla gigante mostraba la palabra 'el vencedor' en italiano.

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Durante los festejos sonó un tema de Queen, que acompañó el momento en que la conductora recibió el reconocimiento. Por ese motivo, el trofeo tiene un significado especial para la empresaria, ya que representa uno de los logros más importantes de su paso por la competencia italiana.

Dos consagraciones en el certamen italiano

Wanda Nara volvió a ganar el certamen dos años después de su primera consagración, en 2025, cuando obtuvo nuevamente el primer puesto. En esa oportunidad, la conductora participó junto a un bailarín y repitió la victoria dentro de la misma competencia.

Con estos dos triunfos, Wanda Nara logró dos consagraciones en el certamen italiano y reunió dos trofeos que representan parte de su recorrido artístico en el exterior. Son reconocimientos vinculados a su desempeño en el programa y a la experiencia que construyó lejos de la televisión argentina.

En ese contexto, Nora Colosimo hizo público su reclamo para que su hija pueda recuperar al menos el premio que permanece en la casa de Icardi. El pedido apunta a que el objeto vuelva a manos de la empresaria, dueña de los logros que el trofeo simboliza.

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Reclamo público y próximos pasos para la empresaria

Hasta el momento, la controversia se mantiene en el terreno del reclamo público, sin que las partes hayan detallado un acuerdo sobre la devolución del trofeo. La solicitud fue planteada en televisión, con el pedido directo de que el certamen italiano intervenga para facilitar la restitución.

El caso expone una disputa personal entre la familia de Wanda Nara y el futbolista, en la que el valor sentimental del premio pesa tanto como su importancia artística. Para la empresaria, recuperar al menos una de sus copas significaría recuperar una parte visible de su historia en Italia.