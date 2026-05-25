La NOAA proyecta entre ocho y catorce tormentas en la temporada 2026 del Atlántico, con una a tres de ellas alcanzando categorías superiores a 178 km/h. El fenómeno de El Niño y el reposicionamiento de la corriente en chorro podrían intensificar los riesgos costeros, mientras se suspende la verificación vehicular en mayo ante la amenaza de intensas lluvias y tormentas eléctricas.

Las agencias meteorológicas internacionales han activado sus alertas ante la próxima temporada de huracanes del Atlántico, que comenzará oficialmente el primero de junio y se prolongará hasta el treinta de noviembre.

Según el Servicio Nacional de Oceanografía y Atmósfera (NOAA), se espera la formación de entre ocho y catorce tormentas con nombre durante este período, de las cuales entre una y tres podrían intensificarse hasta alcanzar categorías mayores, con vientos que superen los 178 kilómetros por hora. Aunque los pronósticos no anticipan un ciclo récord, los especialistas insisten en que la naturaleza de algunos sistemas puede variar rápidamente, llegando a niveles extremadamente peligrosos y provocando devastadores daños materiales y humanos incluso en una temporada catalogada como "por debajo de lo normal".

El informe de la NOAA destaca al fenómeno de El Niño como uno de los factores determinantes que influirá en la actividad ciclónica de 2026. El calentamiento de las aguas del Pacífico, característico de este fenómeno, tiende a generar condiciones que inhiben la formación de huracanes en el Atlántico, reduciendo la disponibilidad de energía térmica necesaria para el desarrollo de ciclones intensos.

No obstante, la agencia advierte sobre la persistente incertidumbre que rodea la evolución final de la temporada y subraya la importancia de un monitoreo diario de cada perturbación tropical que emerja. Además, los meteorólogos estadounidenses alertan sobre posibles cambios bruscos en la dinámica costera, atribuibles al reposicionamiento de la corriente en chorro, lo que podría elevar el nivel del mar y aumentar la frecuencia y severidad de marejadas en distintas áreas de la costa este de los Estados Unidos y el Golfo de México.

En paralelo, se ha anunciado la suspensión de la verificación vehicular en el mes de mayo para una amplia gama de automóviles, medida que afecta a los propietarios que deseen conocer si sus vehículos están sujetos a la normativa. La medida forma parte de un plan más amplio encaminado a reducir la carga administrativa y a destinar recursos a la gestión de emergencias climáticas, considerando el escenario de lluvias intensas y tormentas eléctricas que se prevé para los próximos días.

Se espera que durante 48 horas consecutivas se concentren fuertes precipitaciones y descargas eléctricas en varios municipios y localidades, situación que ha sido calificada como el "diluvio del año" por las autoridades locales. Ante este panorama, la población es instada a tomar precauciones, mantenerse informada mediante los canales oficiales y seguir las indicaciones de evacuación y protección civil que se difundan en los medios de comunicación





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