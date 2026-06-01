Niños sicarios en Rosario: la estrategia narco que aterrorizó a la ciudad con asesinatos de taxistas

Una serie de asesinatos cometidos por adolescentes de 15 años, reclutados por narcotraficantes, sembró el terror en Rosario en marzo de 2024. Los menores actuaban convencidos de su impunidad y utilizaban armas de policías corruptos. El plan buscaba vengarse de las requisas carcelarias y paralizar la ciudad.

En marzo de 2024, Rosario vivió una ola de terror perpetrada por adolescentes sicarios de apenas 15 años, reclutados por bandas narcotraficantes. Estos jóvenes actuaban con la certeza de que no enfrentarían consecuencias judiciales debido a su edad.

El caso más impactante fue el asesinato a sangre fría de Bruno Bussanich, un taxista de 42 años, padre de dos hijas pequeñas. Los narcos, en un intento de vengarse de las medidas de seguridad implementadas en las cárceles, orquestaron una serie de crímenes al azar, con el objetivo de instalar el pánico en la ciudad. El plan comenzó el 2 de marzo, cuando atacaron a balazos un micro que transportaba agentes penitenciarios en la Avenida de Circunvalación.

Afortunadamente, solo hubo daños materiales. Pero la escalada continuó. Dos días después, sicarios adolescentes abordaron un taxi en la zona sur. El chofer, Bruno Bussanich, fue acribillado frente a su pasajero, que resultó ser un cómplice.

Los asesinos huyeron dejando una zapatilla y casquillos de balas con las siglas de la policía provincial. No robaron nada; el móvil no era económico sino de terror. La noche siguiente, otro taxista, Héctor Figueroa, fue asesinado con la misma arma. Los menores repitieron el modus operandi: pidieron un taxi por teléfono, se subieron y, al llegar a destino, lo mataron.

Nuevamente escaparon sin dejar un mensaje de amenaza, pero las investigaciones revelaron que las balas provenían de policías corruptos vinculados a las bandas. Los narcos habían diseñado un plan meticuloso: usar menores para asegurar la impunidad y cometer los crímenes en noches consecutivas para ahogar a la sociedad en el miedo. La ciudadanía quedó consternada, y el gremio de taxistas declaró un paro en señal de protesta.

Este suceso marcó un antes y después en la historia criminal de Rosario, exponiendo la fragilidad del sistema judicial y la necesidad de reformas urgentes





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