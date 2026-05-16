El informe policial no detallándolo, informa sobre un lamentable suceso en el que, tras una caída imprevista, un niño de tan solo 1 año murió en la localidad de Canals, lugar en el que la investigación quedó en manos de la Fiscalía de Instrucción de La Carlota.

El accidente ocurrió el viernes por la tarde en la localidad de Canals, en el sudeste de Segnfoques policiales, el episodio se registró cerca de las 14:30 en una vivienda ubicada sobre la calle San Agustín, en una propiedad que, según algunos reportes, no tenía numeración visible.

El alerta llegó a la línea de emergencias y movilizó de inmediato a la policía local. Cuando los efectivos llegaron al lugar, los familiares ya habían decidido trasladar al niño por sus propios medios al hospital local, sin esperar la llegada de la ambulancia. En el centro de salud, los médicos intentaron reanimarlo, pero lamentablemente no lograron salvarle la vida.

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Instrucción de La Carlota, a cargo de la fiscal, quien ordenó las primeras diligencias en la vivienda para reconstruir la secuencia de los hechos y esclarecer las circunstancias del fallecimiento. En el lugar trabajaron fuerzas de seguridad y peritos, que inspeccionaron el pozo ciego y del entorno inmediato.

Además, se están recopilaroon testimonios y sumaron documentación clave al expediente. Desde la Justicia explicaron que la investigación se encuentra en una etapa inicial y que el foco está puesto en determinar si existieron responsabilidades por parte de los adultos a cargo. También se aguarda el resultado de la autopsia para avanzar con las medidas probatorias. Medios locales señalaron que la investigación avanza con cautela y que todavía no se descarta ninguna hipótesis.

Por su parte, los Bomberos Voluntarios de Canals también fueron convocados para intervenir en el operativo, pero la salida fue cancelada cuando se confirmó que el pequeño ya había sido rescatado y trasladado por su familia. Temas de la not





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