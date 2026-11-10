Niño de Romang resulta herido por arma de fuego accidental mientras cazaba

Un menor de edad sufre heridas graves por disparo involuntario durante cacería en Romang. El tío del niño entregó el arma y el menor opera, pero su pronóstico sigue siendo reservado.

Un niño de la ciudad de Romang, ubicada en la provincia de Santa Fe, se encuentra en estado grave tras sufrir un disparo de arma de fuego durante una jornada de caza. El incidente ocurrió cuando uno de los adultos del grupo familiar accionó involuntariamente el arma, provocando que la bala impactara en la zona abdominal del menor. Este suceso ha generado una alerta inmediata en la comunidad local y ha puesto de manifiesto los peligros inherentes al manejo de armas de fuego en entornos recreativos.

Las fuentes policiales confirmaron que el grupo se encontraba en actividad de caza cuando sucedió la fatalidad. Ante la gravedad de la herida y la urgencia de la situación, los familiares del menor decidieron no esperar la llegada de la ambulancia. Optaron por trasladarlo por sus propios medios en un automóvil hacia el centro sanitario más cercano, una decisión que tomó el personal médico al llegar a la escena para constatar que el paciente ya había sido derivado.

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Mecánica del accidente y manejo del arma

La mecánica del hecho fue reconstruida por los propios familiares durante las declaraciones policiales. El tío del menor, un hombre de 25 años domiciliado en la ciudad de Romang, admitió haber efectuado el disparo de manera involuntaria mientras manipulaba una escopeta calibre 16. El adulto declaró que el arma se le escapó durante la jornada, lo cual ratificó ante los investigadores oficiales encargados del caso.

Durante el procedimiento de investigación, el tío del niño entregó voluntariamente a las autoridades la escopeta calibre 16 que tenía en su poder en el momento del incidente. Esta entrega voluntaria es un paso clave en el procedimiento judicial que se iniciará para determinar las responsabilidades legales y las circunstancias exactas que rodearon la tragedia. Las autoridades judiciales ya han dispuesto las medidas periciales correspondientes para analizar la evidencia física.

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Estado de salud y atención médica

Al llegar al primer centro sanitario, el profesional médico de guardia constató que el paciente se encontraba consciente. Sin embargo, dada la complejidad del cuadro abdominal y espinal, el médico resolvió su derivación inmediata a un establecimiento de mayor complejidad médica. Este traslado fue necesario para garantizar que el menor recibiera la atención especializada que sus lesiones requerían, dada la gravedad de la herida.

En el centro de mayor complejidad, el equipo médico le practicó una intervención quirúrgica urgente debido a las severas lesiones sufridas en la columna vertebral. Tras finalizar la operación, el chico quedó alojado en la unidad de terapia intensiva para monitorear su recuperación. Según los reportes sanitarios más recientes, el menor se encuentra estable, consciente y sin asistencia respiratoria mecánica, aunque su pronóstico médico continúa siendo reservado.

Reacción institucional y comunitaria

El Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe ha iniciado el seguimiento legal del caso. Las autoridades continuarán monitoreando la evolución del paciente en la unidad intensiva durante las próximas horas, mientras avanzan en la recopilación de pruebas para establecer las circunstancias exactas del disparo. La investigación busca determinar si hubo negligencia en el manejo del arma o si fue estrictamente un accidente sin otra intención.

En el ámbito local, la noticia ha provocado una fuerte reacciones. A partir del conocimiento del estado de salud del menor, sus familiares, allegados y vecinos iniciaron cadenas de oración para pedir por su recuperación. La comunidad de Romang muestra su solidaridad y apoyo institucionalizado a la familia del niño en este momento crítico, esperando que el joven supere las complicaciones derivadas de la cirugía y pueda recuperarse por completo.