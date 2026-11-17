Una niña resultó gravemente herida tras ser alcanzada por un árbol caído por el viento Zonda en Mendoza. Otro conductor fue trasladado al Hospital Central en Rodeo del Medio y Maipú sin riesgo vital.

Una niña de corta edad fue internada en estado de salud reservado en el Hospital Notti después de sufrir el impacto directo de un árbol arrancado por la intensa tormenta de viento Zonda en la provincia de Mendoza.

El personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) actuó con rapidez para trasladarla de urgencia al centro médico. Paralelamente, otra mujer de 34 años, amiga de la madre de la menor, recibió atención médica inmediata en el sitio del incidente, aunque su situación no se detalló en términos de gravedad.

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Detalles del Incidente Principal y Respuesta Médica

La gravedad de la lesión de la menor requirió una intervención médica especializada tras ser trasladada desde la escena del accidente. El Hospital Notti, conocido por su complejidad pediátrica, se hizo cargo de su estabilidad, manteniendo un pronóstico reservado que indica la seriedad de la situación.

La acción del SEC fue crucial para minimizar el tiempo de respuesta ante la caída de la vegetación. La presencia de la amiga de la madre, también afectada en el lugar, demuestra la exposición directa de los transeúntes a los peligros inmediatos que generó la fuerza del fenómeno meteorológico en esa zona específica de Mendoza.

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Otros Daños Materiales y Personales Registrados

En las proximidades, específicamente en el distrito de Capilla del Rosario sobre la calle Los Guindos, otro ejemplar cayó sobre dos vehículos en movimiento. Los autos involucrados, una Chevrolet Captiva gris y un Renault 9 gris, circulaban en sentidos contrarios cuando fueron impactados por la madera caído.

Como consecuencia directa de este choque, un conductor sufrió un golpe en la cabeza y quedó inconsciente atrapado dentro de su habitáculo. La salida de este hombre del vehículo fue posible gracias a la ayuda inmediata de vecinos que acudieron al lugar para asistirlo antes de que llegaran los servicios de emergencia.

Evolución del Incidente en Rodeo del Medio y Maipú

Mientras se esperaba la asistencia profesional en Capilla del Rosario, un segundo árbol cayó a metros del lugar principal del accidente. Esta caída adicional no provocó destrozos adicionales ni hubo reportes de heridos, lo que sugiere que la trayectoria del viento fluctuaba rápidamente en esa franja geográfica.

El tercer episodio significativo tuvo lugar en Rodeo del Medio, perteneciente al departamento de Maipú, sobre la calle Pueyrredón. En este punto, la fuerza del viento partió un árbol a la mitad, cuyo tronco principal aterrizó sobre un Ford Ka rojo que se encontraba estacionado.

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Balance Final y Consecuencias en la Comunidad Local

Afortunadamente, en el caso del Ford Ka en Rodeo del Medio, no había ningún ocupante dentro del vehículo en el momento del impacto. Esto permitió que el incidente se limitara exclusivamente a daños materiales en el automóvil, evitando lesiones físicas en esta instancia específica.

El conductor inconsciente atrapado en la Chevrolet Captiva fue trasladado posteriormente al Hospital Central. Según los informes preliminares, este traslado se realizó sin riesgo vital, marcando una diferencia significativa en comparación con el estado reservado de la niña en el Hospital Notti.

La secuencia de eventos destaca la imprevisibilidad y el poder destructivo del viento Zonda en las zonas urbanas y periurbanas de Mendoza. La coincidencia de múltiples caídas de árboles en un corto periodo de tiempo, afectando tanto peatones como conductores, subraya la necesidad de precaución extrema durante estas condiciones climáticas extremas.