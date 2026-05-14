Niña de 4 años muere en Córdoba tras ser atacada por un perro

Un informe forense reveló que una niña de 4 años murió en Córdoba tras ser atacada por un perro, y que presentaba 14 lesiones profundas en el cuello y la cabeza, además de 18 escoriaciones no penetrantes. El caso ocurrió en la calle Jerónimo, frente al cementerio local, y se cree que el perro, que sería mestizo, estaba comiendo en el momento en el que la pequeña se acercó a él, por lo que reaccionó de esa manera. Actualmente, la investigación trata de determinar cómo se desató el ataque y esclarecer si el animal tiene dueño.

Un informe forense reveló que una niña de 4 años murió en Córdoba tras ser atacada por un perro, y que presentaba 14 lesiones profundas en el cuello y la cabeza, además de 18 escoriaciones no penetrantes.

El caso ocurrió en la calle Jerónimo, frente al cementerio local, y se cree que el perro, que sería mestizo, estaba comiendo en el momento en el que la pequeña se acercó a él, por lo que reaccionó de esa manera. Actualmente, la investigación trata de determinar cómo se desató el ataque y esclarecer si el animal tiene dueño





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