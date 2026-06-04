Niebla matinal en Buenos Aires sin alertas del SMN: pronóstico para los próximos días

El SMN no emitió alertas por la niebla que afectó el AMBA. Se esperan cielos nublados y bajas probabilidades de lluvia. Las temperaturas mínimas rondarán los 13-14 grados y las máximas entre 16 y 19.

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) no emitió advertencias ni alertas por el fenómeno de niebla que se registró esta mañana en el Área Metropolitana de Buenos Aires , dejando a la espera de cómo evolucionarán las condiciones climáticas en las próximas horas.

La niebla se forma cuando el aire cercano a la superficie se enfría lo suficiente como para que el vapor de agua presente en la atmósfera se condense en diminutas gotas suspendidas, reduciendo la visibilidad horizontal a menos de un kilómetro. Este proceso suele ocurrir durante las madrugadas y primeras horas de la mañana, especialmente cuando hay altos niveles de humedad relativa, poco viento y temperaturas bajas.

Los especialistas explican que este tipo de episodios son habituales durante el otoño y el invierno en la región, cuando las diferencias térmicas entre la noche y el día favorecen la condensación del vapor de agua cerca del suelo. Además, la presencia de humedad proveniente del Río de la Plata puede intensificar el fenómeno en distintos sectores del conurbano bonaerense y la Capital Federal, generando bancos de niebla localizados que dificultan la circulación vehicular y las operaciones aeroportuarias.

La niebla matinal puede tener consecuencias significativas en la vida cotidiana, desde demoras en los vuelos hasta un mayor riesgo de accidentes de tránsito. Por ello, se recomienda a los conductores reducir la velocidad, usar las luces bajas y aumentar la distancia de seguridad con el vehículo de adelante. En las zonas portuarias y costeras, la visibilidad puede reducirse a menos de 100 metros, por lo que es fundamental extremar las precauciones.

Los meteorólogos señalan que la niebla se disipará gradualmente hacia media mañana, cuando la radiación solar caliente la superficie y rompa la inversión térmica que la sostiene. Sin embargo, se espera que las condiciones de alta humedad persistan durante el resto del día, con cielos mayormente nublados y baja probabilidad de precipitaciones.

Para los próximos días, el pronóstico del SMN indica que el miércoles el cielo estará mayormente nublado durante toda la jornada, con solo un 10% de probabilidad de lluvias durante la mañana y la tarde. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 14 grados y una máxima de 19 grados Celsius.

El jueves se prevé un cielo mayormente nublado en la madrugada, nublado en la mañana con un 10% de probabilidad de precipitaciones, y entre 10 y 40% de probabilidades de lluvias aisladas durante la tarde y la noche, con mínima de 14 grados y máxima de 18. Finalmente, el viernes se esperan entre 10 y 40% de probabilidades de lluvias aisladas en la mañana, y entre 10 y 40% de probabilidades de chaparrones en la tarde y la noche, con una mínima de 13 grados y máxima de 16 grados.

Estas condiciones son típicas del otoño en la región, donde los frentes fríos y la humedad del río generan un clima cambiante y proclive a la formación de nieblas y lloviznas. Se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales del SMN y tomar las precauciones necesarias ante cualquier eventualidad climática





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