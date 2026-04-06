Nicole Neumann revela la internación de su hija Allegra y la reacción familiar

La modelo Nicole Neumann contó que su hija Allegra Cubero estuvo internada el fin de semana debido a una alergia al componente de un antibiótico. La noticia generó controversia por la exposición mediática y la reacción de la familia, incluyendo a su ex pareja, Fabián Cubero.

Nicole Neumann reveló que una de sus hijas pasó el fin de semana internada. Según trascendió, se trató de Allegra Cubero , quien recibió el alta médica el domingo. La modelo compartió detalles del incidente en sus redes sociales. “¿Cómo andan en este lunes lluvioso después de cuatro días de vacaciones? Pónganle...”, expresó Nicole en sus historias de Instagram, refiriéndose al inicio de semana tras el período de descanso.

Continuó reflexionando sobre su experiencia: “Para mí no hay nada menos vacacional que los feriados, salvo que pueda ir de viaje a algún lado. Pero estás con menos ayuda, todos los horarios desordenados, me levanto temprano igual...”. Acto seguido, la modelo reveló que estuvo en una clínica debido a una alergia que una de sus hijas desarrolló al componente de un antibiótico que estaba tomando. “Estuve de clínica porque a una de mis gordas le agarró una alergia al componente de un antibiótico que estaba tomando, así que bastante metida adentro de una clínica. (...) Así que lo que hubo es sol, viernes y sábado estuve todo el día acompañando a mi gordita”, detalló. Aunque Nicole no especificó de quién se trataba, en el programa SQP (América) se revelaron más detalles sobre el fin de semana de la modelo y el exfutbolista Fabián Cubero. El periodista Nicolás Peralta, allegado a Fabián Cubero, informó que Allegra, la hija del medio, estuvo internada en un sanatorio. Peralta compartió su experiencia personal: “Esto lo puedo contar porque el fin de semana fui a pasar Pascuas con ellos. Y a Fabián casi no lo vi, porque desde el jueves que Allegra quedó internada en el sanatorio Nordelta, Fabián durmió las tres noches ahí”. El periodista añadió detalles sobre la salud de Allegra: “Estuvo en el tercer piso internada en observación, porque incluso estuvo con una guía. Y le dieron el alta ayer al mediodía, que era Pascuas, pero no sabían si se lo daban”. Peralta explicó que las hijas debían estar con su padre, lo que explica la ausencia de Cubero. El periodista también abordó la participación de Nicole: “Estuvo un par de horas. Fue un ratito a la tarde el viernes y un ratito a la tarde el sábado”. Peralta insinuó que el enojo entre los expareja tiene que ver con la exposición del suceso. “Empezaron a llamar los familiares. Los abuelos están en el Mar del Plata, los tíos, ellos intentaron mantenerlo en la privacidad para no alertar y no preocupar a una abuela, la que está 400 km, y a un montón de familiares. La idea era no contarlo y no exponer a la nena. Pero se enteraron por esta historia hace un rato”, sentenció. Ximena Capristo, en la misma línea que Peralta, comentó: “Una de mis amigas, que es médica y que trabaja ahí en el Sanatorio Nordelta, me dijo que Nicole estuvo 10 minutos”. La situación generó preocupación entre los familiares y una tensión mediática, que se suma a la ya conocida dinámica entre los padres de Allegra, Charo y Sienna Cubero. El evento puso en evidencia la necesidad de equilibrar la protección de la privacidad de los menores con la exposición pública que implica la vida de sus padres, ambos figuras mediáticas en Argentina. La noticia también resalta los desafíos que enfrentan las familias en situaciones de emergencia médica, y cómo estos eventos pueden agudizar las tensiones existentes, sobre todo en el contexto de separaciones y disputas mediáticas. La rapidez con la que la información se difunde, impulsada en parte por las propias redes sociales de los protagonistas y la cobertura de los medios, dificulta mantener la privacidad, especialmente cuando se trata de la salud de un menor de edad





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