Nicole Neumann genera preocupación tras la internación de su hija y desata una nueva polémica con Fabián Cubero

La modelo y conductora Nicole Neumann compartió detalles sobre la internación de su hija Allegra, lo que generó malestar en su ex pareja, Fabián Cubero, y una nueva controversia sobre la exposición mediática de la situación familiar.

Después de un fin de semana largo por las Pascuas, Nicole Neumann generó preocupación al revelar que una de sus hijas fue internada en una clínica debido a problemas de salud. A través de un video compartido en sus redes sociales, la modelo y conductora comenzó haciendo un recuento de su rutina durante los últimos días. 'Para mí, los feriados son lo menos parecido a unas vacaciones, a menos que pueda irme de viaje a algún lugar.

Estoy con menos ayuda, los horarios son un desastre, y si tienes bebés pequeños, no hay descanso ni posibilidad de pasar la tarde mirando series. Me levanto temprano de todas formas', explicó Nicole. En este sentido, añadió que una de sus hijas, fruto de su relación con Fabián Cubero, estuvo ingresada en un centro médico por problemas de salud: 'Además, estuve en la clínica porque a una de mis gordas le dio alergia a un componente de un antibiótico que estaba tomando, así que estuve metida en la clínica el viernes y el sábado todo el día, acompañando a mi gordita'. 'Así que es muy difícil empezar. Necesito dormir, pero hay que empezar la semana', se quejó camino a las grabaciones de su programa 'Solo con Niki', que se transmite diariamente por YouTube. Luego, también a través de historias en su perfil de Instagram, la modelo reveló otro problema que la afecta: 'Entre las idas y venidas a la clínica, llegar a casa y dar el pecho, y durmiendo bastante mal, no encontré las llaves de mi auto, así que tuve que salir en el de Manu (Urcera)'. Y deslizó con tono irónico cómo se siente su marido cada vez que ella utiliza su vehículo: 'A él le encanta que le use su auto...'. Más tarde trascendió que la hija de Nicole que estuvo internada el pasado fin de semana fue Allegra, la adolescente que hace pocos meses se vio envuelta en un escándalo después de que su madre le celebrara una fiesta de 15 paralela a la que estaba organizando su padre.\El enojo de Fabián Cubero con Nicole Neumann se hizo evidente. Como si esto fuera poco, se desató una nueva polémica entre Nicole y Fabián, ya que, según contó el periodista Nicolás Peralta, cercano a este último, al exfutbolista no le habría gustado que la madre de la adolescente hiciera público este tema de salud. En el programa 'SQP' (América TV), el panelista relató: 'Allegra estuvo internada, ingresó en el sanatorio de Nordelta. Yo fui a pasar Pascuas con Mica y Fabián, son como mi familia, y a él casi no lo vi porque desde el jueves que ella quedó internada por una alergia a un medicamento, empezó con un forúnculo. Fabián durmió las tres noches ahí'. 'Le dieron el alta el domingo al mediodía, que justo era Pascuas. Nicole estuvo un par de horas, estuvo un ratito a la tarde del viernes y del sábado', reveló el periodista. Para finalizar, Peralta contó qué fue lo que le molestó a Cubero de la actitud de Neumann: 'Él no está enojado, pero ellos intentaron mantenerlo en la privacidad para no alertar a los abuelos que viven en Mar del Plata y también para no exponer a la nena, pero todos se enteraron por las redes'. La situación generó diversas reacciones y comentarios en las redes sociales, tanto de apoyo a Nicole como de crítica por la exposición de la situación de su hija. Se observa una creciente tensión en la relación entre Nicole Neumann y Fabián Cubero, especialmente en lo que respecta a la crianza y el cuidado de sus hijas. El hecho de que la información se haya hecho pública, a pesar de los intentos de mantenerla en privado, revela la complejidad de la situación familiar y las dificultades para conciliar los intereses de ambas partes. La controversia pone de manifiesto la delicada línea entre la vida privada y la exposición mediática, sobre todo cuando están involucrados menores de edad. Se espera que en los próximos días se conozcan más detalles sobre la salud de Allegra y las posibles consecuencias de esta nueva disputa entre sus padres





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