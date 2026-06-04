Nicole, la expolicía que se volvió creadora de contenido, vuelve a estar en el ojo de la tormenta tras un choque fatal

La joven de 25 años, que saltó a la fama tras viralizar videos en TikTok con su uniforme policial, ahora es investigada por un accidente de tránsito fatal. En una entrevista, repasa su vida marcada por la maternidad adolescente, la vocación truncada, el acoso policial y su reinvención económica mediante plataformas de contenido.

Nicole, la expolicía que saltó a la fama por vender contenido erótico en redes sociales, volvió a ser noticia tras estar involucrada en un choque fatal en las últimas horas.

La joven de 25 años, que se hizo conocida como la 'policía hot', viajaba en uno de los autos participantes del siniestro y ahora es investigada por la justicia. Este nuevo escándalo se suma a una historia marcada por la polémica, la supervivencia y la reinvención. Nicole fue madre a los 16 años y, contra todo pronóstico, estudió Medicina y luego ingresó a la fuerza policial por vocación.

Sin embargo, su carrera se truncó cuando sus videos en TikTok con el uniforme reglamentario se viralizaron, lo que llevó a su expulsión inmediata. En una entrevista reciente, relató que durante su tiempo en la policía enfrentó acoso de superiores, corrupción y un sueldo que no alcanzaba para cubrir las necesidades básicas de una madre soltera.

"Vi cosas que no son gratas: el acoso de los jefes, el acomodo dependiendo de si sos linda para ver si te mandan a la calle o a un puesto interno, y temas de corrupción fuertes", confesó. Tras su expulsión, Nicole se volcó a la venta de contenido en plataformas como OnlyFans, donde asegura que factura en una semana lo que antes ganaba en meses.

Hoy vive en una casa amplia en un barrio privado de Canning, pero reveló que esa mudanza fue una medida de autoprotección tras sufrir extorsiones.

"Había una persona que se encargaba de manejar las cuentas de OnlyFans, tanto la mía como la de mi amiga. No lo habíamos nombrado antes por un vínculo afectivo, queríamos protegerlo, pero nos quitó una suma inmensa: 300.000 dólares entre las dos", detalló Nicole, quien aseguró que todo está en manos de la Justicia. A pesar de las dificultades, Nicole se siente empoderada y planea seguir adelante con su negocio, aunque no descarta volver a la pastelería, su antiguo amor.

"Para mí fue un cambio muy brusco salir de mi casa donde vivíamos todos apretaditos. Ahora puedo compartir esto con mi familia. La venta de contenido no es color de rosa, lleva tiempo, colaboraciones y mucha dedicación en redes, pero se disfruta porque lo estoy logrando yo", reflexionó. Sobre sus críticos, lanzó: "A los que me cuestionan les digo que hay compañeros y jefes que hacen cosas mucho peores con el uniforme puesto".

Su historia es un reflejo de cómo las redes y la economía digital pueden cambiar vidas, pero también conllevan riesgos y desafíos legales





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