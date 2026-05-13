Nicolás Tagliafico emocionado al encontrar su figurita en un paquete de figuritas

El defensa del Lyon, que se encuentra en la prelista que confeccionó Lionel Scaloni para el Mundial 2026, se quedó atónito al encontrar su figurita en un paquete de figuritas a un mes del inicio del evento. La emoción del jugador se hizo viral en las redes sociales.

Nicolás Tagliafico y su esposa, Carolina Calvagni, quedaron atónitos al toparse con la propia figurita del futbolista, a un mes del inicio del Mundial 2026 .

En medio del furor que conlleva la acción de completar el álbum, el actual jugador del Lyon encontró su pegatina y estalló de emoción en una transmisión en vivo. A medida que iba revisando paquetes de figuritas, el jugador comenzó a pasar una por una, hasta que llegó a la suya, lo que generó una sensación de sorpresa y euforia a la vez.

Fue tal el momento que el defensor tiró la cámara al piso y el momento se hizo viral en las redes sociales.

"Vamos. ¿Viste que era el aura?

", dijo el exjugador de Banfield e Independiente, que celebró su aparición como si fuera un gol. Mientras la alegría era tal, Caro Calvagni se preocupó más por la cámara que cayó abruptamente al piso





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