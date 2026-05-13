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Nicolás Tagliafico celebra un desafortunado incidente con una figurita y una cámara

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Nicolás Tagliafico celebra un desafortunado incidente con una figurita y una cámara
FutbolMundial 2026Estados Unidos
📆5/13/2026 12:27 AM
📰todonoticias
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Nícolas Tagliafico, lateral izquierdo del Lyon y postulante para la Seleccion Argentina para el Mundial 2026, compartió un divertido momento en Twitch con su esposa, Caro Calvagni, mientras abría paquetes de figuritas. A lo largo del stream, aparecieron varias figuritas, incluyendo una que le resultaba buscada y generó un festejo euférico entre la pareja. Sin embargo, el resultado inesperado fue que una cámara se caó al suelo y estuvo a punto de romperse. Al final, el momento desafortunado se volvió viral en las redes sociales y despertó numerosas reacciones entre los fanáticos.

La expectativa por el comienzo del Mundial 2026 en Estados Unidos , México y Canadá es grande, tanto para los fanáticos como para los futbolistas. El lateral izquierdo del Lyon, Nicolás Tagliafico , compartió un momento divertido con su esposa, Caro Calvagni , mientras abría paquetes de figuritas.

Durante el stream, le salía su propia figurita, lo que generó un gran festejo entre la pareja y la preocupación de Calvagni, ya que una cámara con la que grababan voló al suelo y estuvo a punto de romperse. El recorte de video se volvió viral en las redes sociales y despertó reacciones entre los fanáticos. Por otro lado, Tagliafico le tocó a Lionel Messi

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