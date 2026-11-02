Nicolás Ramírez y el VAR: controversia en el clásico River-Boca

Análisis de la arbitraje de Nicolás Ramírez en el clásico entre River y Boca, con errores del VAR y decisiones ambiguas en disciplina.

El partido entre River Plate y Boca Juniors, conocido como el clásico del fútbol argentino, se vio marcado por la actuación del árbitro Nicolás Ramírez y su dependencia del Video Arbitraje ( VAR). Durante el encuentro, se evidenciaron decisiones ambiguas en la disciplina, con una rigurosidad mayor hacia el equipo de River Plate en comparación con su rival, Boca Juniors. Inicialmente, Ramírez parecía tener el control total del partido, pero con el transcurso del tiempo se mostró inseguro, confiando en que el VAR resolviera las jugadas más que tomar decisiones por su propia cuenta.

Errores en la aplicación de reglas

Uno de los momentos más discutidos ocurrió cuando Merentiel corrió para buscar un pase de Ascacibar, ganándole la posición al central de River. En lugar de jugar la pelota, el defensor cometió un tackle que tomó al jugador de Boca del cuerpo. Esta acción cumplió con las cuatro condiciones para considerarse una ocasión manifiesta de gol: el jugador iba en dirección al arco, no había ningún otro defensor que pudiera intervenir, la pelota le quedaba fácil para controlarla y se encontraba cerca del área. Según las reglas, esto debería haber resultado en una tarjeta roja, pero Ramírez no sancionó la falta. El asistente Del Yesso tenía buena visión de la acción, pero fue la intervención del VAR a través de Silvo Trucco lo que llevó a Ramírez a tomar la decisión correcta: sancionar el tiro libre y expulsar al jugador. Sin embargo, este error inicial y la posterior corrección generaron dudas sobre la capacidad de decisión del árbitro.

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Sanciones inconsistentes y controversias

La controversia continuó con la expulsión de Blanco, jugador de Boca. Tras cometer una falta violenta contra Otamendi, Blanco realizó una barrida con los tapones hacia adelante, golpeando a Andrada de manera innecesaria. La jugada era clara de roja, pero Ramírez solo mostró una amarilla, sanción que consideró excesiva dada la proximidad de Paredes al acto. Poco después, Montiel cometió una falta similar contra Blanco, una acción que también merecía una tarjeta roja. A pesar de las protestas de Paredes, Ramírez finalmente mostró la segunda amarilla a Montiel, dejando a River con nueve jugadores para el final del partido. Esta decisión fue vista como inconsistente, especialmente cuando se comparó con la sanción dada a Blanco.

Otro momento de controversia involucró a Di Lollo y Rivero. Durante un momento del juego, Di Lollo tironeó ligeramente a Rivero, quien estaba concentrado en la pelota. Aunque ambos jugadores estaban al borde de la infracción, Ramírez no sancionó la falta. Más tarde, en un córner, Di Lollo tomó a Otamendi de la remera y lo estiró visiblemente. A pesar de que Otamendi se dejó caer, Ramírez no sancionó la falta y ni siquiera pidió revisar la jugada en el VAR. Esta omisión fue crítica, ya que Trucco, quien normalmente revisa minucias en el VAR, no consideró necesario intervenir en este caso.

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Discrecionalidad de los árbitros y el VAR

Estas decisiones reflejan la discrecionalidad que tienen los árbitros y el VAR al aplicar las reglas. A menudo, las faltas se sancionan de manera inconsistente, con una interpretación subjetiva que varía según la percepción del árbitro en el momento. La falta de rigor en la aplicación de las normas genera confusión y frustración entre los jugadores y aficionados. Por ejemplo, la falta de Paredes a Galván, aunque lejos del arco, fue sancionada con una tarjeta amarilla que pudo haber sido considerada más grave. Asimismo, la falta de Velasco contra Rivero, aunque no hubo contacto, fue considerada una simulación grosera, lo que también generó debates sobre la consistencia en la aplicación de las reglas.

En resumen, el clásico entre River Plate y Boca Juniors se vio empañado por la actuación de Nicolás Ramírez y su dependencia del VAR. Las decisiones ambiguas e inconsistentes en la disciplina, especialmente en lo que respecta a las tarjetas amarillas y rojas, generaron dudas sobre la imparcialidad y la eficiencia del arbitraje. Estos incidentes resaltan la necesidad de una aplicación más rigurosa y consistente de las reglas, así como una mayor autonomía de los árbitros en la toma de decisiones, reduciendo la dependencia del VAR en favor de la interpretación directa de las jugadas. El fútbol requiere claridad y justicia, y estos errores ponen en duda la capacidad del sistema actual para garantizarlos.