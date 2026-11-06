Nicolás Ramírez defiende el fútbol argentino y la labor arbitral tras el Superclásico

El presidente de la AFA, Nicolás Ramírez, responde a las críticas por el Superclásico y elogia la competitividad del fútbol local con equipos sorpresa y el potencial retorno de Messi.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Nicolás Ramírez, reafirmó su posición sobre la calidad del arbitraje local y la estructura competitiva del fútbol nacional tras las controversias surgidas durante el reciente Superclásico. En su primera reaparición pública tras el partido, el dirigente subrayó la necesidad de un esfuerzo colectivo para mejorar el rendimiento de los árbitros, quienes toman decisiones en fracciones de segundo bajo presión extrema.

Defensa de la labor arbitral en el fútbol

Nicolás Ramírez señaló que no es justo juzgar a los árbitros si el entorno no los apoya. Argumentó que actualmente existen tumultos de ocho o diez jugadores protestando una jugada, un fenómeno que no existía en el pasado. Considera que esta dinámica genera confusión y dificulta la gestión del partido por parte de los oficiales.

Also read El fuerte pedido formal de River a la AFA tras el Superclásico

El máximo dirigente de la AFA sostuvo que los jugadores deben acompañar al cuerpo técnico, al arbitraje, a los dirigentes y a los periodistas. Esta colaboración mutua es fundamental para que el desempeño de los árbitros sea más fácil y transparente. La idea central es que cada actor asuma su responsabilidad para fortalecer el espectáculo deportivo.

Competitividad y equipos sorpresa en la liga

Ramírez también elogió la estructura del campeonato anual y el torneo Clausura, destacando la gran igualdad de fuerzas. Indicó que actualmente hay tres equipos con posibilidades reales de coronarse campeones, lo cual representa una mejora significativa frente a torneos anteriores donde la diferencia entre el primero y el tercero era mucho mayor.

Advertisement

Comparó esta situación con otras ligas donde los mismos clubes siempre salen campeones, algo que no ocurre en el fútbol argentino. Mencionó que incluso equipos que en otros momentos no tenían opciones de título, como Estudiantes, Rosario Central, Platense e Independiente Rivadavia de Mendoza, hoy están en la pelea. Esto demuestra la salud competitiva del torneo.

Posibilidad de retorno de Lionel Messi

En relación con la Selección Nacional, Nicolás Ramírez expresó su deseo de que Lionel Messi continúe en la plantilla. Consideró al delantero como el mejor jugador del mundo, quien sigue demostrándolo día a día. Sin embargo, reconoció que Messi tomó una decisión personal tras un Mundial excepcional, en el que logró sus objetivos y brindó alegrías a todo el país.

El presidente de la AFA mostró mucha expectativa por la próxima convocatoria de la Selección, liderada por Lionel Scaloni. Señaló que el técnico nacional está llevando a cabo un proceso de recambio en la plantilla. Este cambio de generacional es necesario para mantener la competitividad en el futuro cercano.

Próximos pasos y convocatoria

A pesar de la falta de detalles específicos sobre fechas exactas, Ramírez auguró que la renovación del equipo nacional se viene dilatando. La situación requiere una gestión cuidadosa para equilibrar la experiencia de figuras veteranas con la emergencia de nuevos talentos. El objetivo es garantizar la continuidad del éxito en las competiciones internacionales.