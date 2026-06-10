Nicolás Paz desmiente rumores sobre su lesión y se muestra listo para el debut de Argentina en el Mundial

El mediocampista de la Selección Argentina y el Como aclaró que la molestia en su rodilla izquierda nunca fue grave y agradeció el apoyo de sus compañeros tras superar los rumores que circularon en la previa del Mundial.

El mediocampista Nicolás Paz , quien juega en el club Como , se pronunció tras la victoria de la Selección Argentina sobre Islandia para desmentirrumores sobre una lesión en su rodilla izquierda que había generado incertidumbre en las últimas semanas.

El futbolista explicó que el golpe recibido durante un partido de la Serie A ante Hellas Verona, cuando el argentino Nicolás Valentini le impactó con la cabeza, nunca fue de gravedad. Paz destacó que, pese a los rumores, siempre supo que se trataba de una molestia manejable y que su recuperación avanzó día a día hasta llegar en condiciones óptimas al Mundial.

Su participación en el encuentro ante Islandia fue clave, mostrando un buen nivel y sumando minutos valiosos de cara al debut de Argentina ante Argelia el próximo martes 16 de junio a las 22. El jugador, que viene de una destacada temporada en Italia con 12 goles en 35 partidos, también analizó el rendimiento del equipo y expresó su agradecimiento hacia sus compañeros por la confianza depositada en él.

Señaló que el apoyo dentro del campo le permite desenvolverse con libertad y exhibir su mejor fútbol, algo que valora enormemente de cara a los compromisos que se avecinan en la competición. Con su enojo por las informaciones falsas y su determinación a dejar atrás los comentarios negativos, Paz se muestra enfocado en contribuir al máximo al seleccionado argentino en su búsqueda de un nuevo título internacional





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