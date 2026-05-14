Nicolás Otamendi se despide del Benfica y define su futuro en River Plate

El zaguero argentino ha comunicado oficialmente que no renovará su vínculo contractual con el equipo portugués, abriendo la puerta a un regreso esperado al fútbol argentino con el club Millonario.

La noticia que bullía en los pasillos del Estadio da Luz finalmente ha salido a la luz de manera oficial. Nicolás Otamendi , el emblemático defensor central que ha dejado una huella imborrable en el fútbol portugués, ha comunicado formalmente a la directiva del Benfica que no tiene intenciones de renovar su contrato actual.

El vínculo que une al futbolista con las Águilas finaliza el próximo 30 de junio, lo que significa que el zaguero argentino se encuentra transitando sus últimos días en una institución donde no solo fue un jugador fundamental, sino que alcanzó el estatus de capitán, referente y verdadero ídolo para la afición. Su salida representa un golpe sensible para la estructura defensiva del equipo de Lisboa, ya que Otamendi ha sido la roca sobre la cual se construyeron diversas victorias importantes en la Primeira Liga y en competiciones europeas.

La prensa lusa ha resaltado que su partida deja un vacío difícil de llenar a corto plazo debido a su capacidad de liderazgo y su solvencia técnica en el fondo de campo. El destino parece estar trazado y el camino conduce directamente hacia Núñez, donde el Club Atlético River Plate aguarda con los brazos abiertos la llegada del experimentado defensor.

Lo que durante meses se manejó como un secreto a voces ha cobrado fuerza ahora que el jugador ha tomado una decisión definitiva. El Millonario ya ha presentado una propuesta formal y se sabe que existe un acuerdo avanzado para que Otamendi se incorpore a las filas del equipo tras finalizar sus compromisos con la Selección Argentina en el Mundial.

Un factor determinante en esta operación es la condición contractual del jugador; al quedar libre el 30 de junio, la dirigencia liderada por Stefano Di Carlo no tendrá que realizar un desembolso millonario por un traspaso, facilitando así las gestiones administrativas y financieras para asegurar la firma del jugador. El deseo de regresar a su tierra y vestir la camiseta del club de sus amores ha sido el motor principal de esta decisión, buscando cerrar su carrera profesional en el entorno más competitivo y apasionado de Argentina.

A pesar de la determinación del jugador, el Benfica no se quedó de brazos cruzados. Desde la presidencia, encabezada por Rui Costa, hasta el cuerpo técnico, se agotaron todas las instancias posibles para intentar persuadir al central argentino de permanecer una temporada más en Portugal. Se le reconoció su valor no solo como atleta, sino como un líder nato capaz de guiar a los jóvenes talentos del vestuario.

Sin embargo, la voluntad de Otamendi fue inquebrantable. El defensor entiende que ha llegado el momento de cerrar un ciclo glorioso en Europa para iniciar el capítulo final de su trayectoria deportiva en su país natal. Aunque su despedida se produzca en un contexto donde no podrá despedirse plenamente de toda su gente en el Estadio da Luz, su legado queda sellado con números y trofeos que hablan por sí solos.

La prensa portuguesa ha destacado que Otamendi es uno de esos futbolistas que, por su trayectoria y profesionalismo, han ganado el derecho de elegir su propio destino, y en este caso, ese destino es el retorno al Monumental para liderar la defensa del equipo blanco y rojo. El impacto de esta transferencia no solo se limita al aspecto deportivo, sino que también genera una enorme expectativa en el mercado de pases sudamericano.

La llegada de un jugador con la experiencia mundialista y la jerarquía de Otamendi otorga a River Plate una ventaja competitiva inmediata, especialmente en la organización de la línea defensiva y la transmisión de valores de liderazgo a los jugadores más jóvenes. Mientras el mundo del fútbol aguarda el desenlace del Mundial, la certeza es que el zaguero ya tiene la mente puesta en el regreso.

La relación entre el jugador y la institución portuguesa termina de la mejor manera posible, por la puerta grande, dejando una sensación de gratitud mutua. El próximo sábado, en el encuentro frente a Estoril, se cerrará oficialmente una etapa que marcó un antes y un después en la zaga del Benfica, preparando el terreno para que Nicolás Otamendi regrese a Argentina y cumpla el sueño de defender los colores del Millonario en la etapa final de su carrera profesional





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