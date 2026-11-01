Nicolás Otamendi critica severamente el arbitraje de Ramírez en el Superclásico

El capitán de River Plate, Nicolás Otamendi, acusó al árbitro Nicolás Ramírez de no medir la misma vara en el Superclásico y criticó duramente la actuación del VAR ante la derrota 1-0.

El capitán de River Plate, Nicolás Otamendi, se sumó a la intensa indignación que vive el club por el desempeño del árbitro Nicolás Ramírez durante el Superclásico disputado este domingo en la Bombonera. El encuentro, que culminó con una derrota de un gol a cero para los millonarios frente a Boca Juniors, generó fuertes reclamos por parte de la dirección técnica y varios jugadores, siendo las palabras de Otamendi las más contundentes. Tras salir de las canchas con evidente frustración, el defensor realizó declaraciones muy fuertes sobre la imparcialidad percibida en el arbitraje.

Acusaciones de parcialidad y falta de control

Otamendi lanzó un mensaje directo sobre la gestión del árbitro titular, asegurando que el arbitraje no midió nada con la misma vara durante los noventa minutos de juego. El capitán riverplatista señaló que esta falta de equidad impide a su equipo competir en igualdad de condiciones, una situación que le genera mucha bronca. Además, expres su descontento señalando que, bajo estas circunstancias, sería más justo que los próximos torneos designen directamente al campeón sin necesidad de competir en el campo de juego.

Also read Gonzalo Montiel fue expulsado en el Superclásico y River protestó contra Nicolás Ramírez

El defensa también fue muy crítico con la actuación general de Ramírez, quien según su opinión perdió el control total del partido. Otamendi reconoció que quizás River no jugó como tenía que haberlo hecho, pero hizo hincapié en que en diferentes momentos del duelo la arbitraje no fue medido con la misma vara. Considera que el Superclásico se debe medir por la capacidad que tenga el árbitro para dirigirlo y por su habilidad para mostrar tranquilidad en diferentes tramos del encuentro, aspectos que a su juicio faltaron.

Criticas feroces hacia la intervención del VAR

El defensor no ahorró críticas a los integrantes del Video Assistant Referee (VAR), a quienes responsabilizó de agravar la situación. Otamendi afirmó que el VAR tiene la obligación de ayudar al árbitro, especialmente cuando una jugada pide ser analizada. Subrayó que los operadores deben esperar y no dejar que la siguiente jugada salga rápido, lo cual considera una falta de profesionalismo. Para el jugador, si no se cumple esta función técnica básica, los miembros del VAR estarían ahí comiendo pochoclo y tomando coca, una comparación despectiva que reflej su furia ante la falta de intervención adecuada.

Advertisement

Dentro de esta trama, Otamendi aseguró específicamente que Lautaro Di Lollo le cometió un penal que el árbitro Nicolás Ramírez no llegó a cobrar. Este detalle es crucial para entender la magnitud de la queja, ya que se trata de una decisión clave que podría haber cambiado el resultado del partido. La omisión de esta falta fue vista por el capitán como otra prueba más de la falta de equidad en la dirección del árbitro, reforzando su postura de que no se está permitiendo una competencia justa.

Contexto y declaraciones en el equipo millonario

Las palabras de Otamendi se alinean perfectamente con las declaraciones realizadas por el entrenador Leonardo Ponzio y por su compañero de equipo Gonzalo Montiel tras el cotejo. Esta unanimidad en la queja refuerza la idea de que el descontento no es aislado, sino que representa la visión general del plantel sobre lo ocurrido en la Bombonera. Los datos y estadísticas del partido entre Boca y River por el Torneo Clausura sirven de telón de fondo a esta controversia, donde la justicia deportiva se puso en entredicho.

El defensa cerró su declaración con una advertencia sobre el estado actual del fútbol local, afirmando que el fútbol argentino se está perdiendo debido a este tipo de arbitrajes. Su intervención en la salida de la Bombonera refleja la gravedad con la que el equipo interpreta el incidente. La comunidad futbolística now debe analizar si estas quejas tienen fundamento en las reglas establecidas o si responden a la frustración natural de una derrota en un clásico tan emotivo, pero las palabras de Otamendi dejan claro el nivel de malestar existente en River Plate.