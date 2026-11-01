Nicolás Montiel denuncia parcialidad arbitral en Boca vs River

El lateral de Boca, Nicolás Montiel, acusa al árbitro de parcialidad en Boca vs River, comparando su expulsión con la amarilla de Blanco de River Plate.

El lateral derecho de Boca Juniors, Nicolás Montiel, defensor de la Selección Argentina, no pudo contener su frustración tras ser expulsado durante el clásico contra River Plate. Este acontecimiento deportivo ha generado un intenso debate sobre la actuación del cuerpo arbitral, con el futbolista realizando una acusación contundente sobre el desarrollo del encuentro y exigiendo una sanción disciplinaria pareja que, según su visión, jamás existió en la cancha.

Acusación contra el arbitraje en el clásico

Montiel fue tajante al manifestar que el arbitraje influyó directamente en el marcador y en el trámite general del partido. El jugador, quien fue expulsado por una dura infracción en el segundo tiempo, disparó sin filtro ante los micrófonos disponibles. Su declaración representa la voz de la bronca del plantel de Martín Demichelis, quien busca justicia por lo que consideran errores judiciales que cambiaron el destino del enfrentamiento.

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En su análisis, el marcador lateral enumeró una serie de acciones que, a su entender, debieron cambiar drásticamente el rumbo disciplinario del juego. Comparó la rigurosidad con la que fueron medidos los futbolistas de River Plate frente a la supuesta permisividad con la que se manejó el juez ante el elenco xeneize. Para Montiel, la falta de equidad en las decisiones fue el factor determinante que favoreció al equipo millonario.

Comparación de infracciones y sanciones

Al profundizar en los fallos polémicos que marcaron la tarde, Montiel expuso los argumentos centrales de su reclamo. Señaló que la jugada que provocó su expulsión era idéntica en naturaleza a la que cometió Lautaro Blanco. Si nos remontamos a la jugada de Blanco, es igual que la mía: a él le saca amarilla y a mí me expulsa. Esta comparación directa subraya la percepción de injusticia por parte de los hinchas y el equipo de Boca.

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De igual modo, el defensor aseguró que existieron otras jugadas que no fueron ni siquiera sancionadas en el campo ni revisadas por el VAR. En su lista de reclamos, Montiel sostuvo que el local debió sufrir al menos cuatro expulsiones por acumulación de amarillas o por jugadas de tarjeta roja directa que el juez omitió. Esto habría alterado significativamente la dinámica táctica del partido a favor del visitante.

Entre las acciones específicas mencionadas, indicó que el mediocampista ofensivo contaba con amonestación previa y protagonizó una acción posterior que debió derivar en su segunda amarilla. Además, Lautaro Blanco sostuvo que su propia expulsión se dio por una jugada similar a la del lateral izquierdo, por la que vio la amarilla. Estas contradicciones en el criterio arbitral han sido el centro de la discusión posterior al pitido final.

Contexto y repercusiones del partido

La situación se complica aún más considerando la importancia estratégica de este encuentro en el torneo. Las decisiones arbitrales en clásicos de esta magnitud tienen un impacto profundo en la tabla de posiciones y en la moral de los equipos. La intervención de Montiel refleja el descontento generalizado que suele seguir a estos partidos, donde cada detalle es analizado minuciosamente por la prensa y los expertos.

Es importante notar que estas acusaciones no son aisladas, sino parte de una queja recurrente en el fútbol argentino sobre la aplicación uniforme de las reglas. Los aficionados y los analistas siguen debatiendo sobre la verdadera intención del árbitro y si hubo un sesgo inconsciente o consciente en sus decisiones. La respuesta de la dirigencia y el organismo arbitral ante estas declaraciones será crucial para entender las próximas medidas.

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Mientras tanto, el lateral de Boca permanece firme en su postura. Sostiene que la justicia deportiva no se aplicó correctamente y que el resultado no refleja el mérito real de los equipos en la cancha. Esta postura podría influir en las futuras investigaciones disciplinares y en la percepción pública sobre la integridad de los partidos de alta competencia.