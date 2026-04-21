Nicolás Dujovne cuestiona las proyecciones oficiales y reclama mayor profundidad en las reformas económicas

El exministro de Economía advierte que la inflación superará las estimaciones gubernamentales y sostiene que el crecimiento real requiere de reformas laborales y financieras más profundas.

El exministro de Economía Nicolás Dujovne ofreció recientemente una visión crítica y detallada sobre el panorama macroeconómico que atraviesa la Argentina, señalando que las proyecciones inflacionarias oficiales se encuentran desfasadas respecto a la realidad del mercado. Durante una entrevista televisiva, Dujovne advirtió que la inflación anual se situará en un rango significativamente superior a lo estipulado por el Gobierno en el Presupuesto 2026.

Según el economista, mientras las autoridades proyectaron una cifra cercana al 10,1 por ciento, las mediciones privadas sugieren que el índice podría oscilar entre el 28 y el 29 por ciento al cierre del periodo. Esta discrepancia subraya la complejidad de los procesos de estabilización, los cuales, según su análisis, rara vez son lineales y requieren de una prudencia fiscal inquebrantable para lograr resultados sostenibles a largo plazo, tal como han demostrado históricamente países vecinos como Chile y Uruguay en sus propios procesos de desinflación. Al profundizar en la coyuntura actual, Dujovne abordó la delicada situación de los ingresos de los trabajadores. El exfuncionario fue enfático al señalar que los salarios reales en la Argentina han sufrido un deterioro profundo, situándose en niveles históricamente bajos. Este fenómeno, agravado por la persistencia de impuestos distorsivos y las dificultades para atraer inversiones de largo plazo, limita cualquier esperanza de un crecimiento económico acelerado en el corto plazo. Para el economista, la idea de un crecimiento del 5 por ciento anual carece de sustento en la estructura actual y más bien responde a una fantasía, ya que cualquier expansión sostenida requiere de una mejora gradual y constante en la formación de capital y la productividad, factores que no se activan de la noche a la mañana. Asimismo, destacó que el denominado amesetamiento inflacionario, que afectó los precios de productos básicos y servicios, comenzará a mostrar una moderación, aunque esto no aliviará inmediatamente el peso sobre el consumo de los hogares. En cuanto a la estrategia gubernamental, Dujovne reconoció los avances en términos de apertura económica, comparando el nivel de integración global actual con las políticas implementadas durante la década de los años noventa. Sin embargo, advirtió que la gestión de Javier Milei, aunque valiente en sus reformas, carece todavía de la claridad necesaria para transformar la macroeconomía argentina de forma contundente. El economista subrayó que la política monetaria aplicada hasta la fecha ha sido heterodoxa y poco contractiva, lo cual ha tenido un correlato directo en los niveles de precios. Como conclusión, el exministro sugirió que el camino para el éxito radica en una profundización de las reformas estructurales, particularmente en el ámbito laboral y financiero. La receta propuesta por Dujovne es clara: bajar el costo del capital y permitir que las empresas accedan a financiamiento accesible. Solo mediante la creación de un entorno empresarial competitivo y la eliminación de trabas burocráticas se podrá dotar al sector privado de la fuerza necesaria para impulsar el desarrollo económico que el país reclama, evitando soluciones mágicas y apostando por la rigurosidad técnica y política





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