El DT Nicolás Diez deja su cargo en Argentinos Juniors por desgaste interno tras clasificar a la Libertadores. Relevo inmediato.

El entrenador Nicolás Diez ha confirmado su renuncia inmediata al frente técnico de Argentinos Juniors. Esta decisión se produce en un momento crítico para el club, justo después de asegurar su clasificación a la Copa Libertadores del próximo año. La salida del DT de 49 años pone fin a una etapa marcada por altos rendimiento deportivo y profundos conflictos institucionales. El técnico dejaba sus funciones mientras el equipo se preparaba para disputar los octavos de final del Torneo Clausura ante Boca Juniors en el estadio Diego Armando Maradona.

Contexto deportivo y motivación de la renuncia

Diez asumió el cargo tras trabajar en cuerpos técnicos de Jorge Sampaoli, Sebastián Beccacece y Sebastián Domínguez. Su mandato comenzó en la vacante dejada por Pablo Guede y dejó un balance de 43 victorias, 18 empates y 20 derrotas. En sus dos campañas, el Bicho logró la clasificación a la Copa Libertadores, aunque cayó por penales ante Independiente Rivadavia en una instancia previa. El director técnico declaró que el desgaste acumulado por problemas fuera de la cancha hizo inviable continuar. A pesar de que su contrato se extendió automáticamente al clasificar a la competición continental, decidió abordar la continuidad del equipo durante la semana siguiente. También recibió ofrecimientos para dirigir en el fútbol mexicano o brasileño.

Also read Homenaje a Arruabarrena por sus 100 partidos al frente de Boca Juniors

Conflicto interno con la directiva del club

El presidente Pablo Malaspina reveló un clima de tensión con el cuerpo técnico y los jugadores. Malaspina afirmó que los quince referentes del plantel, junto con el técnico, le exigieron hablar por ellos en una reunión. Declaró que sintió un nivel de enojo inusual y que nunca lo trataron de esa forma. Según el presidente, fue una charla donde el equipo pidió disculpas pero también manifestaron su frustración. Criticó que el momento elegido para hablar fuera negativo. Sugirió que el representante de los jugadores podría estar incitando a los futbolistas para acelerar su salida del club. Aseguró que nunca le harían daño personalmente, pero sí afectaron la imagen institucional. Malaspina añadió que las deudas con los jugadores son reales, pero negó que él no haya dado la cara. Invitó a los jugadores a expresar su bronca directamente en su oficina, ante quinientos socios, en lugar de hacerlo a través de los medios de comunicación.

Advertisement

Continuidad deportiva y preparación para la Libertadores

A pesar de la renuncia de Nicolás Diez, la administración del club muestra optimismo para el futuro inmediato. El directivo de La Red declaró conocer al entrenador hace muchos años y confiar en que la situación se resolverá. Se comprometió a trabajar en los refuerzos necesarios para tener un buen equipo que compita en la Copa Libertadores. La decisión de Diez deja al equipo en una encrucijada técnica antes del partido clave en el Maradona. El club deberá designar un nuevo líder para la temporada continental y finalizar el torneo local. El proceso de selección será inmediato debido a la proximidad de los compromisos oficiales. La directiva busca una figura que pueda manejar tanto la presión deportiva como la estabilidad institucional. Los socios aguardan una resolución que devuelva la calma al entorno del Bicho.