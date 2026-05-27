Nicolás Cabré habla de la distancia con su hija Rufina en Turquía: "La extraño, pero la apoyo"

El actor argentino Nicolás Cabré se pronunció sobre la decisión de su hija Rufina, de 12 años, de vivir en Estambul junto a China Suárez y Mauro Icardi. Cabré expresó su apoyo incondicional a la niña, priorizando su bienestar por encima de sus propios deseos, y reflexionó sobre los desafíos de mantener una relación paterno-filial a distancia.

Nicolás Cabré , reconocido actor argentino, expresó sus sentimientos sobre la distancia con su hija Rufina , de 12 años, quien actualmente reside en Estambul junto a la actriz China Suárez , el futbolista Mauro Icardi y los hermanos de la niña, Magnolia y Amancio.

El reencuentro virtual a través de redes sociales marcó un momento emotivo, donde Cabré compartió una publicación mostrando el contacto con su hija. En sus declaraciones, el actor enfatizó la importancia de priorizar el bienestar de Rufina y de apoyar sus decisiones, incluso cuando implican vivir en otro país y adaptarse a una cultura y lengua diferentes.

Cabré reconoció que extraña a su hija, pero subrayó que su rol como padre es respaldar sus elecciones, comprendiendo que la vida no siempre es fácil y que hay situaciones que no puede resolver desde la distancia. Este abordaje reflexivo destaca la complejidad de las dinámicas familiares en contextos de mudanzas internacionales y el esfuerzo por mantener un vínculo afectivo a pesar de la separación física





todonoticias / 🏆 2. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Nicolás Cabré Rufina China Suárez Mauro Icardi Estambul Familia Hija Distancia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nicolas Cage repasó una lista de importantes directores con los que se negó a trabajar, y el consejo que le dio David BowieEl popular actor confesó a qué importantes nombres de la industria les dijo que no

Read more »

Comunicaciones y UAI Urquiza se enfrentan en la Primera División BEl martes 26 de mayo a las 19:00 hs, Comunicaciones recibirá a UAI Urquiza en el estadio Alfredo Ramos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El encuentro, correspondiente a la fecha 5 de la Primera División B, será transmitido por LPF Play y TyC Sports, con arbitraje a cargo de Nicolás Mastroieni. Podrás seguirlo en vivo minuto a minuto.

Read more »

Spider-Noir: a los 62 años, Nicolas Cage cumple un viejo y anhelado sueño en una original serieLa ficción que llega hoy a Prime Video reversiona al Hombre Araña y lo ubica en un tan atractivo como oscuro período histórico

Read more »

Los dos jugadores que más preocupan a Scaloni para terminar de armar la lista de la Selección para el MundialEl cuerpo técnico analiza con detenimiento los casos de Gonzalo Montiel y Nicolás González, quienes se mueven entre algodones y demoran el cierre de la nómina definitiva para la Copa del Mundo.

Read more »