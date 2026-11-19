Análisis de la situación financiera del Real Madrid y el Como en relación con la cláusula de recompra de Nico Paz, que ahora asciende a 80 millones de euros.

El centrocampista de 22 años, nacido en Tenerife, ha retornado a Italia para integrar las filas del Como, un equipo que se prepara para enfrentar al Cagliari por la Serie A este sábado. El rendimiento demostrado por el jugador durante esta temporada en el fútbol italiano incrementa significativamente la probabilidad de que Nico Paz dé un salto cualitativo en su trayectoria profesional.

Formación inicial en las categorías juveniles del Real Madrid

Durante su etapa en las categorías juveniles del club canario, el mediapunta fue captado por el Real Madrid, institución donde completó su formación futbolística inicial. Tras disputar dos temporadas en el Castilla, el equipo reserva del club blanco, Nico Paz alcanzó el primer equipo. El 8 de noviembre de 2023 , participó en una victoria contundente por 3-0 ante el Braga de Portugal en la fase de grupos de la Champions League, bajo la dirección técnica de Carlo Ancelotti.

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En la temporada 2023/24, el joven argentino vistió la camiseta blanca, aunque su presencia en el campo fue limitada. No logró ser titular más que en un único partido, un encuentro por la tercera ronda de la Copa del Rey ante el Arandina, que finalizó con un resultado de 3-0 a favor del Merengue. A pesar de la escasa acción con el club de Madrid, el ex entrenador del Como, Cesc Fábregas, reconocido íntimo amigo de Lionel Messi, identificó su potencial como un diamante en bruto.

Detalles de la transferencia inicial y el valor económico

La salida de Nico Paz del Real Madrid involucró un acuerdo financiero estructurado en múltiples fases. Inicialmente, el club italiano desembolsó 6.000.000 de euros como primera parte del pago. Este monto fue fundamental para la gestión del Real Madrid, con Florentino Pérez a la cabeza, quien buscó asegurar la prioridad en cualquier decisión futura sobre el futuro del mediapunta.

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El Real Madrid estableció una cláusula de recompra inicial de nueve millones de euros al recibir el primer pago. Sin embargo, esta opción específica ya ha caducado. La estructura del contrato ha evolucionado de manera significativa, desplazando la situación financiera actual a niveles considerablemente más altos que los acordados en la transacción original.

La cláusula de recompra actual de 80 millones de euros

La nueva configuración contractual estipula que el Real Madrid deberá pagar 80.000.000 de euros para fichar de nuevo a Nico Paz. Esta cifra impactante representa el costo de activar la cláusula que el club blanco negoció inicialmente. Aunque el monto es elevado, las dinámicas del mercado de pases en el fútbol europeo sugieren que esta cantidad podría resultar ventajosa en un futuro cercano.

Dentro de seis meses, el valor del jugador podría hacer que esta suma parezca una ganga. La existencia de esta cláusula limita la capacidad del Como para exigir cifras aún mayores en caso de una venta definitiva. Sin esta condición establecida por el Merengue, el club italiano podría haber solicitado un precio mucho más alto, ahorrando así varios millones de euros al Real Madrid en una posible recontratación.

Legado deportivo y proyección futura en el Calcio

En su perfil de Instagram, Nico Paz mantiene fijados dos publicaciones destacadas. Una de ellas registra su debut en la Selección Argentina, donde compartió cancha con su ídolo, Lionel Messi. La otra publicación, que aparece primero con una tachuela, muestra al jugador con la camiseta del Real Madrid durante la Champions League, simbolizando el origen de su éxito.

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La situación actual deja al Real Madrid en una posición estratégica clara. La cláusula de recompra está a su favor, garantizando una vía de retorno si la inversión se justifica por el desempeño deportivo. El proyecto deportivo y la lógica inmadurez de otros juveniles han dejado claro el estatus especial que Nico Paz ha adquirido en la cultura del fútbol argentino, donde figuras como Messi y Maradona son referentes constantes.

El futuro del mediapunta en el Como es incierto pero prometedor. Su rendimiento continuo en la Serie A determinará si el Real Madrid decide ejecutar la cláusula de 80.000.000 de euros o si el jugador permanece en Italia. La prioridad del club blanco se mantiene intacta, asegurando que, si el salto al máximo nivel se confirma, tendrán la opción de recuperar a su antiguo filial.