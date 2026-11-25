El mediocampista de Como JFC y Betis explicó cómo obtuvo la icónica prenda xeneize en su infancia y confirmó que conoce la Bombonera.

El futbolista argentino Nico Paz, jugador del Como JFC y cedido al Real Betis, desveló recientemente el origen detrás de una fotografía que se viralizó ampliamente en redes sociales y entre la hinchada de Boca Juniors. La imagen mostraba al joven jugador luciendo la tradicional camiseta del club xeneize durante su infancia, generando grandes expectativas sobre un posible futuro traspaso. Durante su conferencia de prensa tras el encuentro del martes entre Como y el AEK Atenas por la fase de grupos de la Champions League, el mediocampista de 22 años compartió los detalles personales de aquel recuerdo.

Origen infantil de la camiseta xeneize

La historia detrás de la prenda que tanto ilusionó a los aficionados no responde a un plan estratégico ni a una decisión familiar temprana orientada exclusivamente al fútbol profesional de élite, sino a un gesto común en muchas casas. Pac Paz explicó de manera directa y sencilla cómo llegó a poseer la indumentaria del club de La Boca. "De chiquito me compraban mucho las camisetas", reveló el jugador, aclarando que la adquisición de aquella prenda específica fue parte de la rutina de compra de ropa deportiva durante su crecimiento.

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Esta aclaración pone fin a las especulaciones que circulaban en los medios y en las plataformas digitales respecto a una conexión especial o un destino ya trazado desde la niñez. Al confirmar que la posesión de la camiseta fue resultado de compras habituales de indumentaria deportiva, el futbolista restó peso a los rumores de un vínculo preexistente. Sin embargo, no descartó la posibilidad futura de vestir los colores del club porteño, limitándose a responder la consulta sin dar más detalles concretos sobre su situación contractual o intereses futuros.

Posiciones de los clubes y contexto deportivo

Nico Paz se mantiene como una de las figuras principales en el panorama europeo actual, alternando entre sus compromisos con Como JFC en Italia y el Real Betis en España. Su desempeño le ha permitido situarse junto a sus compañeros y rivales en la cima de la clasificación. Tanto el Como como el Betis acumulan 12 unidades en su respectivo contexto competitivo, manteniéndose a solo tres puntos de liderar sus torneos. Esta posición sólida refuerza su valor como jugador y justifica la atención mediática que recibe por parte de grandes instituciones, incluido Boca Juniors.

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En la Champions League, la situación es aún más destacada. El PSG, que posee un compromiso menos en la calendario, también cuenta con 12 puntos, lo que sitúa al grupo en una competencia extrema. Para el jugador de 22 años, este contexto competitivo añade presión y visibilidad, elementos que han elevado el perfil internacional de su trayectoria. Su capacidad para destacar en dos ligas diferentes demuestra su versatilidad y adaptabilidad, cualidades que cualquier club de primera división valora intensamente.

Visita histórica a la Bombonera

Más allá de las especulaciones sobre una posible transferencia, Nico Paz ya ha tenido la oportunidad de conocer de primera mano la sede más emblemática de Boca Juniors: el estadio Alberto J. Armando, conocido popularmente como La Bombonera. El futbolista visitó las instalaciones el 28 de mayo de este año, un encuentro que dejó al equipo que entonces dirigía Claudio Úbeda fuera de la Copa Libertadores, derivando en su participación en la Sudamericana, torneo que el club acaba de conquistar.

Esta visita confirma que el jugador ha establecido un contacto directo con la institución y su entorno, aunque hasta el momento no ha confirmado ninguna intención de mudarse a Argentina. La presencia en el estadio durante un momento clave para el equipo, previo a la conquista continental, sugiere un interés genuino y un conocimiento profundo de la historia reciente del club. Para los hinchas xeneizes, esta confirmación sigue siendo la mayor esperanza de ver a su ídolo vistiendo la casaca azul y oro en el futuro próximo.