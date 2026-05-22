Nico Paz: Real Madrid y Como, dueño de su futuro

El director deportivo de Como, sobre el futuro de Nico Paz: 'Nos encontraremos con Real Madrid al final de la temporada' Nico es 50% jugador del Como, pero es nuestro. El único club que puede decir algo es el Real Madrid. Si puedo decir algo, lo sé con certeza: Nico Paz no jugará en el Inter. O regresa al Real Madrid o juega en el Como el año que viene. Las declaraciones llegaron luego de los elogios públicos de Javier Zanetti, vicepresidente del Neroazzurro, quien había destacado tanto las condiciones futbolísticas como el perfil humano del juvenil de 21 años.

A pesar de las versiones que indican un fuerte interés del Neroazzurro por el talentoso mediocampista creativo, el DT español fue contundente y aclaró que, o se queda en Italia o regresa al Merengue, dueño de la mitad de su pase.

El futuro de Nico Paz, entre Como, la Selección Argentina y la posibilidad de volver a Real Madrid o de pegar el salto a Inter, sale de manera contundente a aclarar las versiones respecto del futuro del talentoso mediocampista argentino, Nicolás Paz. El director deportivo de Como, sobre el futuro de Nico Paz: 'Nos encontraremos con Real Madrid al final de la temporada' Nico es 50% jugador del Como, pero es nuestro.

El único club que puede decir algo es el Real Madrid. Si puedo decir algo, lo sé con certeza: Nico Paz no jugará en el Inter. O regresa al Real Madrid o juega en el Como el año que viene. Las declaraciones llegaron luego de los elogios públicos de Javier Zanetti, vicepresidente del Neroazzurro, quien había destacado tanto las condiciones futbolísticas como el perfil humano del juvenil de 21 años.

'Me encanta Nico Paz, como juega y como persona. Su papá fue mi compañero de habitación en el Mundial 98. Estoy feliz por su presente, los grandes jugadores seguramente son requeridos por grandes clubes.

Sin embargo, el entrenador del elenco italiano dejó en claro que esos comentarios no le cayeron del todo bien.

'Javier Zanetti ha hablado de Nico Paz? Lo siento. Zanetti ha sido una figura muy importante en el mundo del fútbol, conoce bien cómo funcionan las cosas. El único club que puede decir algo es el Real Madrid.

Sé que Zanetti no trabaja ni para el Real Madrid ni para el Como, así que hay que mostrar respeto. Los casos puntuales que sigue de cerca Scaloni para terminar de armar la lista de la Selección Argentina para el Mundiali me permiten decir una cosa, esto lo tengo claro: Nico Paz no jugará en el Inter. O volverá al Real Madrid o jugará en el Como la próxima temporada, respectivamente.

En la última temporada disputó una molestia en la rodilla derecha. La lesión se produjo ante Hellas Verona y obligó a que un integrante del cuerpo médico de la Selección Argentina viajara a Italia para monitorear su recuperación. Por ahora, su presencia en el cierre de la Serie A frente a Cremonese todavía no está confirmada





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