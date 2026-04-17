Nico Paz Enfocado en el Como: Desmiente Rumores de Regreso al Real Madrid y Sueña con la Albiceleste

El joven mediocampista Nico Paz, figura del sorprendente Como de Cesc Fàbregas en la Serie A, asegura estar 100% concentrado en su presente y desestima las especulaciones sobre un pronto retorno al Real Madrid. El club blanco posee una opción de repesca de nueve millones de euros. Paz también reflexiona sobre su maduración en Italia y su anhelo de representar a Argentina en el Mundial.

En el vibrante panorama del fútbol europeo, el nombre de Nico Paz resuena con fuerza. El joven mediocampista argentino, quien se ha erigido como una pieza fundamental en el sorprendente Como de la Serie A italiana, bajo la dirección de Cesc Fàbregas , ha salido al paso de los crecientes rumores que apuntan a un posible regreso anticipado al Real Madrid .

Si bien es cierto que el club merengue, cuna de su formación y donde debutó profesionalmente, mantiene una opción de repesca valorada en nueve millones de euros y lo tiene en su órbita para la próxima temporada, el futbolista ha sido enfático en su postura actual. 'No quiero pensar en esas cosas. Estoy 100% concentrado aquí, en Como. Quiero darlo todo en el campo. Luego, si surge la oportunidad en el futuro, ya veremos', declaró Paz, subrayando su compromiso inquebrantable con su presente deportivo.

Esta declaración diluye las especulaciones, al menos por ahora, sobre un posible traspaso inminente, y sitúa su enfoque firmemente en el desarrollo de su carrera en Italia.

Cabe destacar que, paralelamente a las noticias sobre el Real Madrid, también circularon rumores sobre un supuesto interés del Inter de Milán, los cuales el propio jugador no ha confirmado ni desmentido, pero su declaración principal se centra en su presente en Como.

La cesión al Como ha significado un salto cualitativo en la trayectoria de Nico Paz. Procedente del Real Madrid Castilla, donde aún no había tenido la oportunidad de debutar en un primer equipo de élite, el argentino ha encontrado en la Serie A un escenario ideal para su crecimiento.

Ha descrito su paso por la liga italiana como una etapa de maduración integral. 'Creo que he madurado en todos los aspectos. Llegué aquí procedente del Real Madrid Castilla, sin haber jugado nunca en un primer equipo. La temporada pasada fue mi primera en la Serie A, y ahora me siento mucho más maduro, más preparado para jugar a este nivel. Es una buena liga, y pienso en mejorar cada día para seguir creciendo', afirmó, destacando la competitividad y el nivel de exigencia del campeonato transalpino.

En este sentido, Nico Paz ha sido especialmente elogioso con la figura de su entrenador, Cesc Fàbregas, a quien considera un factor determinante en su evolución y en el éxito del equipo. 'Tiene mucha fe en nosotros, es un entrenador joven, una persona que vive para el fútbol', apuntó, reconociendo la influencia del exjugador del Barcelona y la Albiceleste en la mentalidad del grupo y en el rendimiento colectivo.

La buena racha del Como, que se ha consolidado como una de las revelaciones de la Serie A, es fruto, según Paz, del trabajo arduo y la convicción del equipo. 'El increíble trabajo que hemos hecho está dando sus frutos y creo que nos lo merecemos', sentenció.

Más allá de su presente en Italia, Nico Paz guarda en su memoria el instante que marcó su debut con la Selección Argentina absoluta. En 2024, durante un encuentro de las Eliminatorias rumbo al Mundial, tuvo el privilegio de dar una asistencia nada menos que a Lionel Messi.

'Fue un sueño, no me di cuenta y solo me di cuenta después del partido. Para mí es muy especial porque mi papá también estaba en el estadio viendo el partido', recordó con emoción.

Esta experiencia cumbre refuerza su ambición de consolidarse en la Albiceleste y su mayor aspiración a nivel de selección: la Copa del Mundo. 'Sueño con el Mundial desde que era pequeño, desde que veía los partidos por televisión. Para mí sería increíble, trabajo todos los días para llegar allí', confesó, dejando claro que el máximo torneo futbolístico es el objetivo que impulsa su dedicación diaria.

La combinación de un presente prometedor en el Como y un futuro ilusionante con la selección nacional configuran un panorama muy alentador para Nico Paz, un talento que sigue dando pasos firmes hacia la élite del fútbol mundial





TyCSports / 🏆 14. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Nico Paz Real Madrid Como Cesc Fàbregas Selección Argentina

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bayern Múnich vs. Real Madrid, por la Champions League: formaciones, hora y cómo ver en vivoEl equipo alemán se impuso por 2-1 en el partido de ida y hoy puede definir la serie ante sus hinchas. El ganador de este encuentro se enfrentará al PSG.

Read more »

De vidrieras a robots: los expertos anticipan cómo la IA cambiará cómo compramos onlineLa inteligencia artificial está modificando la forma en la que nos vinculamos con el mundo digital; especialistas explican cómo evolucionarán las plataformas y el e-commerce

Read more »

Tensiones Globales y Perspectivas de Paz en Medio Oriente: Reuniones Clave y Advertencias EconómicasEl panorama internacional se ve marcado por intensas negociaciones y advertencias económicas ante la persistencia del conflicto en Medio Oriente. Estados Unidos facilita un encuentro histórico entre Israel y Líbano, mientras Irán dialoga con Pakistán sobre la relación con EE.UU. El FMI alerta sobre tiempos difíciles si los precios del petróleo no descienden, y China expresa preocupación por el bloqueo petrolero iraní. En paralelo, Israel contempla un alto el fuego temporal en Líbano, buscando una desescalada en la región.

Read more »

Franco Mastantuono en la cuerda floja: Real Madrid prioriza el regreso de Nico PazEl Real Madrid evalúa ceder a préstamo al joven Franco Mastantuono ante la inminente llegada de Nico Paz y la presencia de otras promesas. La directiva planea una reestructuración total para la próxima temporada con varias bajas posibles.

Read more »

Sun Tzu: “Muévete rápido como el viento y compacto como el bosque, ataca como el fuego y permanece inmóvil como la montaña”El clásico tratado de estrategia militar antigua trasciende su propósito bélico original para convertirse en una guía vigente de gestión y toma de decisiones

Read more »

Sassuolo vs. Como 1907 en vivo: cómo verlo, horario y TVSassuolo y Como 1907 se enfrentarán por Serie A de Italia el viernes 17 de abril. El partido se jugará a las 13:30hs. y se televisará por Disney+ Premium. Seguilo en vivo.

Read more »