Nico Paz suma seis participaciones directas en cinco partidos con la camiseta argentina. Su vínculo con Messi y su rendimiento en la Serie A lo posicionan como una joya del fútbol nacional.

Nico Paz consolidó su estatus como una de las figuras emergentes del fútbol argentino tras sumarse a la Selección Nacional. El talentoso jugador demostró su eficacia inmediata al registrar seis participaciones directas de gol en los últimos cinco compromisos oficiales disputados con la albiceleste.

Esta racha positiva no solo resalta su capacidad técnica individual, sino que también refuerza su relevancia táctica dentro del esquema que dirige la dirigencia de AFA. Su desempeño combina la creatividad que exhibe en su club con la exigencia del fútbol internacional.

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Desempeño Técnico y Vinculación con Messi

La colaboración entre Nico Paz y Lionel Messi se ha vuelto un elemento clave en el ataque argentino. Durante el encuentro frente a Benín, ambos protagonizaron un golazo donde Paz recibió una asistencia directa del histórico delantero, subrayando la confianza que el Diez deposita en su compañero más joven.

Messi ha reconocido abiertamente la calidad del atacante, quien actualmente brilla por Como 1907 en la Serie A y en la Champions League. Esta relación simbiótica en el campo explica cómo el joven talento logra destacar incluso ante las defensas más rígidas de la competencia europea.

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Participaciones en el Mundial 2026

Las proyecciones para el torneo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 incluyen a Nico Paz como un pilar fundamental. En los clasificatorios previos, ingresó por Leo frente a Argelia y fue titular contra Jordania, siendo el único partido en el que Messi permaneció en el banquillo.

Terminada la Copa del Mundo en Qatar, el mejor jugador de la historia anunció su retiro del combinado nacional y dejó un vacío importante. Sin embargo, las acciones de Paz contra Bolivia, donde metió un gol y entregó una asistencia, comenzaron a llenar ese espacio con autoridad.

Posiciones y Futuro del Jugador

Ante la posibilidad de asumir el número 10 vacante, Nico Paz minimizó la cuestión mediática y puso su atención en disfrutar ser parte de la Selección Argentina. Su filosofía se centra en divertirse en el campo y representar a tanta gente, priorizando el juego sobre las etiquetas.

El joven delantero afirmó que está divirtiéndose más en el campo que en su club, gracias a la calidad increíble del equipo nacional. Para mí en el campo es más fácil hacer el juego que hago en mi club, lo que indica una adaptación fluida al sistema argentino.

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Impacto Real y Próximos Pasos

Los comentarios post-partido revelan la satisfacción del jugador con la camiseta albiceleste. Estoy muy feliz, representar esta camiseta es lo máximo, especialmente en días con todo el cariño que se ha sentido, explicó emocionado tras el triunfo sobre Benín.

Si bien no aportó en el marcador contra Uruguay pese a su buen rendimiento, sus acciones lo acercan cada vez más a ser el heredero del 10. Su trayectoria en Como 1907 y la Selección lo posicionan como una pieza vital para el futuro del fútbol argentino.