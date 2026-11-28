La cantante se presentó en El Ateneo Grand Splendid con un estilo único que combina moda clásica y accesorios de lujo, consolidando su imagen tras agotar entradas en el Gran Rex.

La reconocida cantante Ángela Torres se presentó el pasado fin de semana en el emblemático El Ateneo Grand Splendid, ubicado sobre la Avenida Santa Fe en Buenos Aires, para firmar ejemplares de su nuevo material discográfico. El evento congregó a una multitud de seguidores que agotaron las unidades disponibles, formando una fila que se extendió por más de una cuadra para conseguir su copia. Esta actividad servía como un encuentro previo a sus próximas presentaciones musicales, demostrando el alto nivel de expectación generado por la artista.

Detalles del Vestuario y Diseñador

Ángela Torres lució un vestido midi estilo trench en tono beige piedra, una pieza central diseñada por la firma argentina Vestidor Ideal y armada junto a su estilista, Martina Pereira, pocos días antes de sus shows en el Movistar Arena. La prenda destacaba por su silueta recta, cuello camisero redondeado, abotonadura central oculta y un lazo que marcaba la cintura, completado con una capa corta estructurada sobre los hombros para un aire sofisticado.

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Accesorios de Marca y Estilo

Para contrastar con la sobriedad de la prenda principal, la artista optó por zapatos negros de taco alto y plataforma de Versace, decorados con el medallón dorado de la Medusa, símbolo icónico de la marca italiana. El conjunto se complementó con una minicartera rígida con el clásico diseño damero de Louis Vuitton, visible sobre la mesa durante la sesión de firmas, y anteojos translúcidos con marco metálico de inspiración futurista.

Relación con Marcos Giles y Estilo

En el contexto de su promoción, Ángela Torres abrió su corazón sobre su relación con Marcos Giles, confessando: No tenía idea de lo que era querer un vínculo sano. Este momento íntimo de la artista contrastaba con la imagen pública de lujo, donde los aros plateados con perlas y los anillos voluminosos de Ginger Joyería añadían un toque delicado que equilibraba sus tatuajes visibles en los antebrazos.

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Impacto en la Agenda Musical

Después de haber agotado tres funciones en el Gran Rex, Ángela Torres se prepara ahora para sus shows en el Movistar Arena, marcando un hito en su trayectoria artística reciente. La cantante continúa la difusión de un álbum producido por Fermín Ugarte, manteniendo un ritmo intenso de actividades que combina el compromiso con sus fans en firmas de discos con la logística de grandes conciertos.

Maquillaje y Peinado Profesional

El aspecto visual de la cantante fue cuidado por un equipo profesional que priorizaba la elegancia sin competir con las prendas. Mauro Brito estuvo a cargo del peinado, creando un recogido alto y descontracturado con mechones sueltos alrededor del rostro, mientras que el maquillaje acompañaba la propuesta general. Esta atención al detalle refuerza la identidad de Ángela Torres como una figura que fusiona moda de los años 2000 con un estilo personal distintivo en cada aparición pública.