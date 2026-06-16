Ángel De Brito revela que Messi le escribió por WhatsApp antes del debut de Argentina en el Mundial 2026

El conductor Ángel De Brito compartió una inesperada conversación por WhatsApp con Lionel Messi previo al primer partido de la selección argentina en el Mundial 2026. Además, narró su intento de contacto con Antonela Roccuzzo y la respuesta que recibió.

El conductor y periodista Ángel De Brito compartió en su programa una anécdota personal sobre una conversación por WhatsApp que tuvo con Lionel Messi antes del debut de la selección argentina en el Mundial 2026 .

Según relató, fue el propio capitán quien inició el contacto, un gesto que sorprendió a todos en el estudio. De Brito aprovechó la ocasión para detallar cómo se desarrolló el intercambio de mensajes, describiendo la emoción que generó la noticia entre sus compañeros. Una de las panelistas, al enterarse, exclamó con incredulidad: "¿Te whatsappeaste con Messi? Me vuelvo loca", mientras otro colega bromeó diciendo que De Brito era "el hombre envidia del mundo".

El periodista contó que, durante su estadía en Florida, alguien le sugirió que intentara sacarse una foto con Antonela Roccuzzo, la esposa de Messi, dado que estaba en la zona. Sin embargo, De Brito explicó que ella se mantiene reacia a cualquier tipo de exposición mediática adicional: "No quiere saber nada. No quiere hablar, la llaman de todos lados". Ante esto, su compañera en el programa, apodada "La Barby", apoyó su postura diciendo: "Es lo que nos falta".

De Brito cerró la historia con una reflexión que captura el sentir de muchos fans: reconoció que intentó obtener una foto o un acercamiento, pero respetó los límites.

"Creo que lo saqué de ella. Le encanta el teatro, es cholula", comentó, mezclando humor y admiración por la figura de Roccuzzo. Esta anécdota no solo revela la cercanía accidental de De Brito con una de las figuras más grandes del fútbol mundial, sino que también ilustra la constante presión que enfrentan las familias de los deportistas estrella.

Messi, en medio de la preparación para un nuevo Mundial, encuentra momentos para relajarse en Estados Unidos, pero su privacidad y la de su entorno son un bien escaso. La historia de De Brito, cargada de sorpresa y respeto, muestra cómo, a pesar de la fama, hay ciertos límites que incluso los periodistas más experimentados saben que no deben cruzar. La anécdota se viralizó rápidamente, alimentando el mito Messi y la curiosidad global sobre su vida fuera de las canchas





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