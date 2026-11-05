Neymar vuelve alonce: Tribunal reduce suspensión del capitán del Santos

El Tribunal de Disciplina de Brasil conmutó la suspensión de Neymar, quien podrá jugar el próximo partido del Santos en la búsqueda de clasificación a la Libertadores. El caso derivó de su expulsión por taparse la boca.

Neymar Jr. recuperará su disponibilidad deportiva para el Santos FC tras una decisión favorable del Tribunal de Disciplina de Brasil. El organismo sancionador aceptó el recurso presentado por la directiva del club paulista, lo que permite que el máximo goleador histórico de la Selección de Brasil intente llevar a su equipo a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Esta resolución llega justo después de que el jugador hubiera sido expulsado y suspendido inicialmente por dos encuentros.

La disputa que originó la sanción inicial se produjo durante el partido correspondiente a la fecha 32 del campeonato Brasileirão, donde el Santos se enfrentó al Bahia. En un contexto de alta intensidad y disputas físicas, Neymar recibió una tarjeta amarilla por un forcejeo con el defensa Rodrigo Nestor. Sin embargo, la situación se complicó cuando el sistema VAR revisó una jugada previa al inicio de la segunda mitad, momento en el cual el árbitro Sampaio le mostró la tarjeta roja directa.

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Mecanismo de la tarjeta roja y reglamento IFAB

La expulsión se fundamentó en una regla estricta del reglamento futbolístico que penaliza con tarjeta roja directa a cualquier futbolista que se tape la boca mientras discute con un rival. Esta normativa específica fue aprobada por el International Football Association Board (IFAB) y se implementó por primera vez de manera oficial en la Copa del Mundo 2026, concretamente en el encuentro disputado entre Paraguay y Turquía. La medida busca contener el uso del lenguaje ofensivo en el terreno de juego.

Durante el incidente, Neymar salió corriendo hacia el banquillo del equipo rival, el Bahia, y tuvo que ser detenido físicamente por sus propios compañeros para evitar una escalada mayor del conflicto y una posible sanción adicional por parte de las autoridades del partido. La revisión del VAR confirmó la falta, lo que llevó al juez de línea a emitir el amonestatorio rojo inmediato, cerrando la participación del jugador en ese duelo específico.

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Posición del club y reducción de la pena

Los dirigentes del Santos presentaron una apelación formal contra la sanción inicial de dos partidos de suspensión. El Tribunal de Disciplina evaluó los argumentos del conjunto paulista y determinó que la pena podría ser reducida. La decisión final permite que Neymar esté disponible para el próximo compromiso oficial del equipo, que se disputa durante el parate establecido por la fecha FIFA. Este alivio deportivo es crucial para la estrategia del entrenador y la estructura del plantel en las fechas finales del torneo.

Impacto en la clasificación a la Libertadores

La decisión tiene un impacto directo en las aspiraciones deportivas del Santos, cuyo objetivo principal es asegurar uno de los cupos disponibles para el máximo torneo continental de clubes en América. El capitán, quien lideró al club a ganar la Copa Libertadores en 2011, es una pieza clave para intentar quedar entre los clasificados. La situación se complica por la competencia en la tabla de posiciones, donde el último equipo en zona de clasificación directa es el Athletico Paranaense, ubicado en la quinta posición con 54 puntos.

Además del criterio de posición en el Brasileirão, existen mecanismos de arrastre que podrían beneficiar al equipo si el Palmeiras, segundo clasificado, se corona campeón de la competencia, lo que liberaría un cupo adicional para el sexto puesto. También existe la posibilidad de clasificación a través de la Copa Brasil, torneo en el que se han clasificado como semifinalistas el Palmeiras, el Athletico Mineiro, el Grêmio y el Vasco da Gama. El Santos debe apuntar a mejorar su posición en la tabla para maximizar sus opciones.

Calendario y próximos desafíos

El próximo partido oficial del Santos está programado para el 28 de noviembre, donde enfrentará al Vitória en condición de visita. El horario exacto del encuentro se confirmará próximamente por las autoridades de la liga. La victoria o los puntos obtenidos en este duelo serán fundamentales para mantener viva la ilusión de llegar a la fase final del torneo y conseguir el objetivo europeo, que se escapaba en temporadas anteriores pero que el club ahora persigue con renovada fuerza.