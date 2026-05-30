La selección brasileña confirmó la lesión de Neymar, quien se perderá los amistosos previos al Mundial. El cuerpo médico fijó un plazo límite para su recuperación y el entrenador respondió con humor a preguntas sobre Carlo Ancelotti.

La concentración de la selección brasileña de cara a la Copa Mundial de la FIFA ha estado marcada por la incertidumbre en torno a la condición física de su estrella, Neymar .

El delantero, que juega en el Santos, sufrió una lesión muscular de grado 2 en un gemelo durante un entrenamiento, lo que encendió las alarmas en el cuerpo técnico y médico. El médico de la selección, Rodrigo Lasmar, fue el encargado de ofrecer un parte detallado en una conferencia de prensa, confirmando la naturaleza de la lesión tras realizarse una resonancia magnética.

Según el galeno, Neymar se sometió a todos los exámenes pertinentes y el estudio diagnóstico reveló la dolencia que lo marginará, al menos, de los compromisos amistosos programados como parte de la preparación final. El calendario de la 'Canarinha' es ajustado y no permite demoras.

Los partidos de preparación ante Panamá, el 31 de mayo en el mítico Maracaná, y frente a Egipto, el 6 de junio en Cleveland, Estados Unidos, se disputarán sin la presencia del capitán y referente ofensivo. El cuerpo médico estableció un plazo límite para su recuperación: el 12 de junio, es decir, un día antes del debut de Brasil en el Mundial, que será contra Marruecos.

En caso de que Neymar no esté en condiciones óptimas para esa fecha, las autoridades de la selección tomarían la difícil decisión de desafectarlo de la convocatoria, priorizando la integridad del grupo y el plan táctico a largo plazo sobre la inclusión de un solo jugador, por importante que sea. La situacion generó preguntas incómodas para el cuerpo técnico, específicamente para el entrenador, en relación a cómo habría manejado la situación el técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, quien en algún momento fue mencionado en especulaciones mediáticas.

Ante la consulta de si Ancelotti lo hubiera llevado de igual manera al Mundial de haber conocido la gravedad de la lesión antes de presentar la lista definitiva, el entrenador brasileño dio una respuesta desopilante y evasiva, desviando el tema con humor y evitando comparaciones directas. Su respuesta fue interpretada como un gesto de cautela y de protección hacia su jugador y el ambiente del vestuario, en medio de una expectativa nacional que crece día a día.

Por su parte, Neymar trabaja de manera intensa en su recuperación, enfocado en superar la lesión y estar disponible para el primer partido, con la esperanza de poder contributed al máximo cuando la competencia oficial comience para la pentacampeona del mundo





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