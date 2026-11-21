Neymar se impuso en el 1-Day High Roller del BSOP en San Pablo, ganando 380.000 reales. El jugador de Santos celebra su victoria en poker mientras enfrenta una fecha clave de fútbol.

Neymar Jr. se ha consagrado como el campeón del torneo 1-Day High Roller de la serie Brazil Series of Poker ( BSOP) en San Pablo. El reconocido delantero brasileño ganó el evento con un premio mayor de 380.000 reales, asegurando una victoria significativa en su carrera como jugador profesional de póker. El torneo de alto nivel se llevó a cabo en el hotel WTC Sheraton, consolidando su éxito en este circuito internacional.

Victoria en el BSOP ante Gil Cebola

La definición del campeonato llegó cerca de las 2 de la madrugada de este sábado, cuando el exjugador del FC Barcelona se impuso en la mesa final. Su oponente directo fue Gil Cebola, quien terminó como subcampeón del torneo. Cebola es uno de los amigos más cercanos de Neymar, lo que añadió un matiz especial a la confrontación deportiva dentro de la mesa de póker.

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El delantero celebra con emoción

Tras la ceremonia de premiación, Neymar expresó su profunda satisfacción por el logro achieved. Comentó: "Muy feliz, sensación increíble. Espero que sea el primero de muchos aquí en el BSOP". El astuto futbolista resaltó que lleva años participando en este tipo de torneos y valora enormemente el encuentro con amigos y referentes en el mundo del póker.

Agenda urgente en Santos FC

A pesar de la celebración, la jornada fue breve para el astro brasileño. Una vez finalizada la premiación, se dirigió directamente a la base de su club, Santos FC, donde llegó alrededor de las 2:30 de la madrugada. Su presencia fue inmediata para alinearse con la preparación del plantel de cara a sus compromisos futbolísticos inminentes.

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Impacto en la tabla de posiciones

El equipo donde juega Neymar se encuentra en un tramo decisivo de la temporada. El Santos debe ganar su próximo compromiso por la fecha 36 del campeonato local. Actualmente, el club acumula 50 puntos, una cifra crítica que lo coloca en la lucha por evitar el descenso y pelear por el último boleto directo a la Copa Libertadores.

Consecuencias en plazas continentales

El resultado del próximo partido podría tener efectos secundarios en la distribución de las plazas internacionales. El rival de Santos es finalista de la Copa de Brasil y ya tiene asegurado un cupo continental por esa vía. Si el equipo de Neymar pierde la categoría, esa clasificación pasaría a otro equipo de la Serie A, una situación que podría beneficiar indirectamente al Peixe.

Rendimiento deportivo de Neymar

En el terreno de juego, Neymar registra 10 goles y ocho asistencias en 28 presentaciones durante la temporada actual. Además, cuenta con 12 amonestaciones en su historial de disciplina. Si se consideran sus dos etapas en Santos, acumula una cifra total que refleja su larga e impactante trayectoria en el club histórico.