News Text: 'Martín Fierro de los municipios' event in Rosario, Argentina

The event, organized by the NGO RIL, brought together more than 300 municipal chiefs and four governors from across the country. The event aimed to recognize innovative and efficient municipal policies. The event was held at the Teatro el Círculo in Rosario and continued with a dinner at the Metropolitan Rosario Salon.

Lo que no se vio del 'Martín Fierro de los municipios': pedidos a la intendenta viral en TikTok, peronistas en banda, un juego de mesa revelador y el ganador del interior 'La noche de intendentes' reunió a más de 300 jefes comunales de todo el país en Rosario y a cuatro gobernadores.

Cómo es el proceso de certificación para ganar los reconocimientos. Abrazos entre peronistas y libertarios, intercambio de teléfonos entre intendentes de todo el país, discusiones sobre qué municipio tiene políticas más innovadoras, selfies y pedidos de TikTok a la intendenta viral de Tucumán son algunas de las imágenes del evento que reunió a más de 300 intendentes, 360 empresarios, y en el que hubo entrega de premios certificados por innovación y eficiencia en los municipios.

Mucha rosca y El miércoles a la tarde un nutrido grupo de intendentes de todo el país llegó al Teatro el Círculo, en el centro de Rosario, donde la ONG RIL organizó la entrega de premios certificados a distintos municipios del país.participó del evento, que después continuó con una cena en el salón Metropolitano Rosario





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