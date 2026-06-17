News on Transportation and Infrastructure

This news text provides information on various transportation projects, including maglev trains, high-speed trains, and electric commuter trains. It also discusses travel restrictions and the impact of these projects on the economy and tourism.

Los trenes maglev y su impacto en el transporte urbano Estados Unidos, Canadá y España prohíben el ingreso al país de ciudadanos que hayan postergado este trámite con su pasaporte.

Kuala Lumpur, Malaysia - 25th August, 2025: New Electric KTM Commuter, intercity train will connect Johor Bahru Sentral, Kluang, KL Sentral, Kuala Lumpur, Ipoh, Taiping and Padang Besar. Según medios locales, el tramo que separa Río de Janeiro y San Pablo es uno de los más transitados del país y en la actualidad depende de las autopistas y vuelos nacionales.

El desarrollo no solo incorporará tecnología de última generación, sino que será una fuente de empleos y estimulará las industrias relacionadas con la ferroviaria. Lanzarán el primer tren bala en Sudamérica: logra velocidades de 350 km/h y será el más veloz de la región. Brasil también planea extender el servicio de tren a otras ciudades, lo que facilitará el acceso regional y atraerá a más turistas nacionales e internacionales al país.

El proyecto también incluirá estaciones modernas y accesibles, lo que garantizará una mejor experiencia para los pasajeros y fomentará el uso del transporte público como alternativa sostenible





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