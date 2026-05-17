News on Argentine Securities and Banks

The news provides an overview of the sectors and sectors that are attracting the interest of external investors, such as energy, banks, and regional technological consumption. It also highlights the prospects of specific companies like Vista Energy, MercadoLibre, BBVA Argentina, and Loma Negra. Additionally, it mentions the more cautious approach towards companies like Pampa Energía, Grupo Supervielle, Galicia, and TGS. The news also discusses the recommendations of international banks for YPF, Vista Energy, and MercadoLibre.

El mercado sigue concentrado en tres grandes ejes: energía, bancos y consumo tecnológico regional. Vista Energy , MercadoLibre, BBVA Argentina y Loma Negra son algunas de las apuestas selectivas.

Dentro del universo argentino, YPF aparece como uno de los papeles más elegidos por los bancos internacionales. JP Morgan elevó su recomendación a 'Comprar' y la entidad valoró el crecimiento de la producción no convencional en Vaca Muerta, la ejecución del plan estratégico '4x4' y la desinversión en activos maduros.

Bank of America mantiene su recomendación de 'Compra' y destacó la generación de caja, la baja de la deuda neta y la expectativa de una aceleración en la producción de shale oil durante la segunda mitad del año. En el caso de MercadoLibre, los bancos no coinciden del todo sobre cuánto de ese crecimiento ya se justifica pagar en el mercado actual.

JP Morgan mantiene una calificación 'Neutral' y valoró la expansión de producción prevista hacia 2030 y la posible inclusión de proyectos dentro del régimen de incentivos para grandes inversiones. En el sector financiero local, Morgan Stanley reafirmó su recomendación de 'Sobreponderar' para BBVA y valoró la eficiencia operativa, el crecimiento selectivo y la generación de comisiones.

JP Morgan mantiene una calificación 'Neutral' después de que la entidad reportara una en el primer trimestre de 2026, afectada por un programa extraordinario de reestructuración de personal. En el sector energético, Pampa Energía recibe una evaluación operativa positiva, pero con recomendaciones más moderadas





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