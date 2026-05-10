Newman le quita el invicto a Hindú en la séptima fecha del URBA Top 14

El partido se desarrolló en una tarde fría y ventosa, con un fuerte viento que dificultaba el juego. Hindú comenzó ganando con un try de Beltrán Salese, pero Newman respondió con los tries de Fermín Ormaechea, Lisandro Rodríguez y Agustín Capurro. El partido se caracterizó por una intensa lucha en el medio y en las bases, con ambos equipos cometiendo varios errores y faltas. Newman sacó la victoria en el último minuto con un penal de Gonzalo Scooby Gutiérrez Taboada, que le quitó el invicto a Hindú y le permitió consolidarse entre los cuatro mejores equipos del URBA Top 14.

El partido se desarrolló en una tarde fría y ventosa, con un fuerte viento que dificultaba el juego. Hindú comenzó ganando con un try de Beltrán Salese, pero Newman respondió con los tries de Fermín Ormaechea, Lisandro Rodríguez y Agustín Capurro.

El partido se caracterizó por una intensa lucha en el medio y en las bases, con ambos equipos cometiendo varios errores y faltas. Newman sacó la victoria en el último minuto con un penal de Gonzalo Scooby Gutiérrez Taboada, que le quitó el invicto a Hindú y le permitió consolidarse entre los cuatro mejores equipos del URBA Top 14





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