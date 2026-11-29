Newell's Old Boys pone a la venta una réplica oficial de la camiseta rosada que Lionel Messi mostró al cielo tras anotar contra el Osasuna en noviembre de 2020.

El Club Atlético Newell's Old Boys anunció la comercialización oficial de una réplica de la camiseta rosada que utilizó el delantero Lionel Messi para rendir homenaje póstumo a Diego Maradona durante un partido oficial en noviembre de 2020.

El detalle histórico del gol y el gesto

La acción simbólica ocurrió específicamente el 29 de noviembre de 2020, cuando Messi anotó un gol ante el equipo Osasuna dentro del segundo tiempo del encuentro. Tras la celebración habitual con sus compañeros de equipo del FC Barcelona, el astro rosarino permaneció solo en el terreno de juego, retiró su uniforme azulgrana y exhibió una prenda de color rojinegro, correspondiente al club que lo vio formarse y donde tiene sus raíces.

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Este gesto tuvo un significado profundo al coincidir con el cuarto aniversario de la muerte de Diego Maradona, quien había fallecido el 25 de noviembre de 2020. Messi levantó ambos brazos hacia el cielo, un movimiento que se convirtió en un ícono visual global y fue replicado por millones de usuarios en las redes sociales en los días siguientes.

La reacción del mercado y el club

Ante la masiva demanda de simpatizantes y coleccionistas que deseaban adquirir una pieza vinculada a este momento histórico, la dirigencia de Newell's Old Boys procedió a colocar a la venta una versión idéntica de la camiseta que Maradona usó en 1993. Esta decisión comercial responde a la oportunidad de ofrecer un producto auténtico que conecta el legado del ícono argentino con la identidad del club rosarino.

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La decisión de la entidad deportiva no solo busca generar ingresos, sino también preservar la memoria de uno de los eventos deportivos más emotivos de la última década. La camiseta original representa un momento único en la intersección entre el éxito de Messi en la élite europea y su devoción por sus orígenes y la figura de Maradona.

Impacto cultural y legado eterno

Seis años después de aquel día en el estadio de Osasuna, la imagen sigue siendo una de las más compartidas y recordadas cuando se evoca la figura de Diego Maradona. El gesto de Messi trascendió las barreras del fútbol para convertirse en un símbolo universal de respeto y duelo colectivo, reafirmando el vínculo emocional que une a Messi con su ciudad natal y con el 'Pibe de Oro'.

La venta de esta réplica oficial permite a los hinchas y seguidores de todo el mundo acceder a un fragmento tangible de esa historia, manteniendo vivo el espíritu de aquel homenaje. La iniciativa refleja cómo el deporte continúa siendo un vehículo poderoso para honrar la memoria de leyendas como Maradona, asegurando que su influencia perdure más allá del campo de juego.