Análisis detallado del uso de talentos formativos en la Liga Profesional 2026. Newell's destaca con 26.1% de los minutos, mientras que Gimnasia de Mendoza no registró jugadores de la casa.

En la temporada 2026 de la Liga Profesional de fútbol argentino, el fomento de las divisiones inferiores experimentó un crecimiento significativo respecto a años anteriores. Los futbolistas nacidos a partir de 2005 que disputaron encuentros para los clubes en los que se formaron sumaron un total de 83.895 minutos en cancha, alcanzando 887 titularidades y anotando 82 goles. Esta participación representó el 8,4% del tiempo total de juego del campeonato, marcando un aumento notable en la integración de los juveniles al primer equipo.

Líder Surprende Con 26.1% De Los Minutos

Newell's Old Boys ocupó el primer lugar indiscutido en la utilización de jóvenes talentos, destinando el 26,1% del tiempo de juego de su plantilla a jugadores de la casa. Este porcentaje superó ampliamente a los siguientes clasificados, demostrando una apuesta estratégica clara por su cantera. Detrás del líder, Vélez Sarsfield consolidó la segunda posición con un 19,7% de participación juvenil, seguido de cerca por Boca Juniors con un 19% y San Lorenzo con un 18,4%. Independiente completó el top cuatro con un 16% de los minutos correspondientes a futbolistas formados en su club.

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Rosario Central Y Gimnasia Lideran En Cantidad

Aunque Newell's lideró en porcentaje de minutos, Rosario Central y Gimnasia de La Plata empataron en la cantidad de juveniles que vieron acción, con trece jugadores cada uno en 2026. Vélez y River Plate ocuparon la tercera posición con doce juveniles utilizados, mientras que San Lorenzo y Unión emplearon a once. Boca Juniors contó con diez y el Club Atlético Independiente con nueve. En el extremo opuesto, Gimnasia de Mendoza no registró a ningún jugador de su casa en las estadísticas, y tanto Instituto como Independiente Rivadavia solo alinearon a un juvenil cada uno.

Nuevas Ligas Definen La Jerarquia De Uso

La cantidad de jugadores utilizados no siempre refleja la profundidad de su integración, por lo que Newell's Old Boys también lideró en minutos totales otorgados a sus juveniles, sumando 8.623 minutos en total. En contraste, Rosario Central otorgó 4.731 minutos y Gimnasia de La Plata 2.892 minutos. A pesar de tener a Ignacio Ovando como el juvenil con más minutos de toda la liga con 2.755, la mayoría de sus juveniles no superaron los 100 minutos. En Gimnasia, Nicolás Barros Schelotto sumó 1.558 minutos, pero también ocho de sus trece juveniles no alcanzaron la marca de los 100 minutos de juego.

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Impacto Deportivo Y Decisiones Tecnicas

La correlación entre el uso de juveniles y el rendimiento deportivo muestra matices interesantes. Los equipos que integraron más jóvenes en sus planteles sumaron un promedio de 1,5 puntos por partido y terminaron en el undécimo puesto de la tabla anual. Los equipos de nivel medio lograron 1,4 puntos por partido ubicándose en el décimo quinto lugar, mientras que aquellos que menos utilizaron juveniles promediaron 1,2 puntos y finalizaron cerca de la vigésima posición. La dirigencia de Vélez Sarsfield comunicó la decisión de apostar por los juveniles debido a la situación financiera, con Guillermo Barros Schelotto destacando que el 65% del plantel estaba integrado por nacidos en el club.

Tendencia Ascendente Durante La Temporada

El uso de juveniles mostró una tendencia clara de aumento a medida que avanzó el año deportivo. Durante la fase Apertura, la participación de los nacidos a partir de 2005 representó el 7,4% del tiempo de juego, mientras que en la fase Clausura este porcentaje se elevó al 9,4%. Esta dinámica sugiere que los clubes ajustaron sus estrategias tácticas y de plantilla conforme la competencia progresaba. El análisis abarcó los datos acumulados hasta el 23 de noviembre de 2026, cubriendo el torneo de la Liga Profesional y las copas internacionales como la Sudamericana.