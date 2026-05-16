New Campo Argentino: de un hotel a un restaurante de salón completo y más

New Campo Argentino comenzó como una propuesta enfocada en la carne, pero con el tiempo se transformó en una identidad más amplia y popular. Hoy, combina parrilladas con cortes argentinos, provoletas, empanadas, pastel de papas, canelones y sorrentinos caseros, bajo una lógica bien de bodegón: platos generosos, para compartir y sin vueltas.

Hasta ese momento, la familia de un hotel, pero el desafío de un restaurante de salón completo representaba otro nivel.

"Decidimos agarrarlo y llevar lo pequeño que teníamos en gastronomía a un modelo bastante más grande, con servicio a la mesa", explicó. Lo que comenzó como una propuesta enfocada en la carne fue mutando con el tiempo hacia una identidad más amplia y popular. Hoy New Campo Argentino se define como un restaurante donde la parrilla convive con la milanesa, donde el fútbol se vive como en la tribuna y donde el cliente siempre tiene la última palabra





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