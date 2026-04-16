Neurocirujano Leopoldo Luque defiende su inocencia y cuestiona pruebas en juicio por muerte de Maradona

El neurocirujano Leopoldo Luque se declaró inocente en el juicio por la muerte de Diego Maradona, cuestionando la autopsia, pericias y el diagnóstico oficial sobre la causa del fallecimiento. Luque presentó argumentos médicos para rebatir las acusaciones sobre la miocardiopatía dilatada, insuficiencia cardíaca y edema agudo de pulmón, vinculando el edema a las maniobras de reanimación.

El neurocirujano Leopoldo Luque compareció ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°7, donde se lleva a cabo el juicio por la muerte de Diego Maradona , y presentó su defensa ante las acusaciones vertidas en su contra. Con un firme «Soy inocente y lamento mucho su muerte», Luque inició su declaración, la cual fue concedida por el tribunal tras su solicitud, adelantándose a la audiencia prevista.

Su estrategia defensiva se centró en rebatir el diagnóstico oficial post-mortem y los resultados de la autopsia, cuestionando la validez de las pericias presentadas. Luque detalló las supuestas limitaciones técnicas de la autopsia, particularmente en lo referente a la miocardiopatía dilatada y la insuficiencia cardíaca crónica que, según el diagnóstico inicial, descompensaron al exfutbolista por falta de tratamiento. El neurocirujano argumentó que para evaluar adecuadamente estas condiciones cardíacas son necesarias mediciones específicas que, a su juicio, no se realizaron. Hizo hincapié en la subjetividad del informe pericial, que calificó el tamaño del corazón de Maradona como «grandes» sin aportar datos cuantitativos precisos. Aportó información médica para contextualizar el peso del corazón, mencionando que un peso de 495 gramos, aunque en el rango superior, se encuentra dentro de lo normal, contradiciendo la afirmación de los peritos que lo consideraron el doble de lo normal, basándose en una medida esperable máxima de 250 gramos que desaconseja la literatura. Sostuvo que la cardiopatía hipertrófica considera rangos de hasta 500 gramos como normales en hombres cuando no se dispone de tablas de medición específicas. Además, Luque puso en duda la temporalidad del edema agudo de pulmón, otro punto clave de la acusación. Cuestionó la afirmación de que el edema se desarrolló en un período de 12 horas, citando literatura médica que indica que puede manifestarse en minutos, especialmente durante maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Insistió en que las prolongadas maniobras de reanimación realizadas sobre el cuerpo de Maradona, que describió como «reanimaron un cadáver», podrían haber provocado o exacerbado el edema agudo, desacreditando así la hipótesis de una acumulación gradual de agua en los pulmones durante días. En este sentido, también cuestionó la interpretación de imágenes difundidas post-mortem, sugiriendo que la hinchazón del cuerpo podría atribuirse a estas mismas maniobras y no a una falta de atención médica continuada. Respecto a los coágulos, otro elemento de la investigación, Luque afirmó que no existe consenso médico para determinar un criterio de agonía basándose en ellos, y que los peritos oficiales incurrieron en un error al estimar 12 horas de agonía, ya que solo se puede determinar si fue larga o corta, pero no un tiempo exacto. La inesperada declaración de Luque generó quejas por parte de la Fiscalía y la querella, quienes intentaron postergarla, pero el tribunal validó el derecho del imputado a declarar cuando lo considerara oportuno





minutounocom / 🏆 7. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Leopoldo Luque Diego Maradona Juicio Neurocirujano Autopsia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

El pedido de la defensa de Leopoldo Luque en el segundo juicio por Maradona que fue rechazadoEl Tribunal consideró que emitir todo el debate excede el principio de publicidad y podría afectar derechos de las partes, aunque sí se difundirán momentos clave del proceso.

Read more »

En medio de empujones: así llegó Leopoldo Luque al nuevo juicio por MaradonaEl neurocirujano, uno de los principales imputados en la causa, evitó hacer declaraciones ante una multitud de periodistas en una jornada marcada por el caos y la expectativa.

Read more »

Polémica en el nuevo juicio por la muerte de Maradona: piden transmisión en vivoEl juicio por la muerte de Diego Armando Maradona genera debate. El abogado de Leopoldo Luque solicita transmisión en vivo, argumentando transparencia. Fiscales y otros abogados se oponen, citando la protección de testigos y la ya garantizada publicidad del debate. El tribunal se retira a deliberar.

Read more »

Juicio por la muerte de Maradona: Cruces y versiones encontradas en el casoEl juicio por la muerte de Diego Maradona continúa con testimonios y posturas encontradas. Se debaten decisiones médicas, el estado de salud del ex futbolista y la responsabilidad de los acusados. Las defensas argumentan en favor de sus clientes, mientras la fiscalía presenta acusaciones graves. Se analiza la atención médica brindada y las circunstancias que rodearon el fallecimiento.

Read more »

Tensión en el juicio por Maradona: defensa de Luque sorprende con declaración anticipadaLa segunda jornada del juicio por la muerte de Diego Maradona se vio envuelta en controversia cuando la defensa del neurocirujano Leopoldo Luque solicitó que declarara de forma sorpresiva antes que los testigos citados. La fiscalía y los abogados de las hijas de Maradona denunciaron falta de "lealtad procesal", argumentando que se les pidió anticipación para los testigos pero no para la declaración de Luque. El juez finalmente autorizó la declaración anticipada, generando descontento y calificativos como "cargada" por parte de la acusación.

Read more »

El juicio de Diego Maradona: “Soy inocente”, “lamento su muerte” y todo lo que dijo Leopoldo Luque, que rompió el silencioEl neurocirujano, uno de los siete imputados, declaró ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7 de San Isidro

Read more »