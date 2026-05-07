Neurociencia y Alto Rendimiento: Estrategias para Optimizar la Mente en la Vida Cotidiana

Análisis detallado de la conferencia sobre entrenamiento mental donde expertos en neurociencia y deportistas olímpicos revelan cómo aplicar la neuroplasticidad para mejorar la atención y gestionar el estrés diario.

La neurociencia ha dejado de ser un territorio exclusivo de los laboratorios y las aulas universitarias para convertirse en una herramienta accesible y fundamental en la búsqueda del desarrollo personal.

En los últimos años, gracias a la labor de diversos divulgadores científicos, conceptos que antes parecían complejos y remotos hoy forman parte del vocabulario cotidiano de personas que no poseen una formación especializada. Esta democratización del conocimiento ha sido impulsada por una creciente oferta de libros, conferencias y contenidos digitales que invitan a la sociedad a comprender no solo el funcionamiento biológico del cerebro, sino también las metodologías para optimizar sus capacidades y alcanzar una versión más eficiente y equilibrada de uno mismo.

En este marco de interés creciente, el auditorio de la Fundación OSDE se convirtió en el escenario de un encuentro disruptivo que propuso un puente directo entre los avances de la neurociencia y las exigencias del deporte de alto rendimiento. La conferencia, titulada Entrená tu mente como un atleta, contó con la dirección de la doctora Sandra Rossi, quien desempeña la función de directora del laboratorio de Neurociencia del Club Atlético River Plate.

A lo largo de su intervención, la especialista desarrolló un análisis profundo que entrelazó los fundamentos científicos con aplicaciones prácticas inmediatas. El núcleo de su exposición fue la premisa de que los principios de entrenamiento mental utilizados por los deportistas de élite no son privilegios de unos pocos, sino estrategias trasladables a la vida diaria de cualquier individuo.

Para dar testimonio real de estas teorías, la jornada contó con la participación de Delfina Merino, exjugadora de Las Leonas y laureada con medallas olímpicas y campeonatos mundiales. La experiencia de Merino permitió aterrizar los conceptos teóricos en la realidad cruda de la alta competencia, destacando cómo el entrenamiento mental marca la diferencia en momentos críticos de presión y subrayando la importancia vital del trabajo coordinado en equipo para alcanzar metas extraordinarias.

Bajo la moderación de la periodista Milagros Hadad, la charla se transformó en un diálogo dinámico donde se abordaron ejes centrales del rendimiento cognitivo. Se discutieron habilidades como la velocidad de respuesta, el control de los impulsos, la claridad en la toma de decisiones y, fundamentalmente, la atención sostenida.

El concepto motor de toda la charla fue la neuroplasticidad, entendida como la capacidad intrínseca del cerebro para modificarse a sí mismo y reorganizarse a partir de nuevas experiencias y entrenamientos constantes. La doctora Rossi advirtió sobre un peligro contemporáneo: la fragmentación de la atención provocada por el uso intensivo de las redes sociales. Explicó que estamos siendo condicionados para que nuestro foco atencional salte constantemente de un estímulo a otro, lo que debilita nuestra capacidad de concentración profunda.

Sin embargo, enfatizó que esta situación es reversible mediante el entrenamiento consciente y la disciplina, permitiendo que cualquier persona recupere el control sobre su capacidad de enfoque. El cierre del encuentro dejó una reflexión poderosa sobre la relación entre el desempeño y el bienestar. Se planteó que el desarrollo de estas habilidades mentales no tiene como único fin la productividad laboral o el éxito académico, sino que impacta directamente en la calidad de vida y en la capacidad de disfrute.

Al gestionar mejor el estrés y optimizar la toma de decisiones, el individuo no solo rinde más, sino que transita sus exigencias diarias con mayor serenidad y salud mental. La resonancia de la conferencia entre los asistentes confirmó que existe una necesidad genuina de integrar la ciencia en la cotidianidad para enfrentar los desafíos de un mundo cada vez más demandante y acelerado, demostrando que la mente, al igual que un músculo, puede y debe ser entrenada para alcanzar la excelencia





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