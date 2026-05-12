Netflix Suspense-filled Drama

If you're looking for a thought-provoking drama on Netflix, 'Cuatro por cuatro' is a must-watch. This mystery drama not only keeps you hooked but also offers a unique perspective on relationships. With its compelling story, excellent acting, and a gripping plot, this film will definitely leave you satisfied.

Las películas de drama y suspense siguen ocupando un lugar destacado dentro del catálogo de Netflix, con historias atrayentes y giros inesperados que mantienen a los espectadores pegados al sillón.

Una de las últimas producciones de calidad es "Cuatro por cuatro", un film alemán de 2021 dirigido por Florian Gottschick. Se centra en dos parejas de amigos que deciden llevar su relación a un terreno inesperado al intercambiar sus parejas con la regla de no tener contacto sexual.

"Cuatro por cuatro" es una propuesta que, al principio, parece ser una idea curiosa para explorar, pero que, con el correr de los días, empieza a generar incomodidad y dudas que no habían previsto. Las emociones se intensifican y las relaciones se vuelven más frágiles en ese espacio cerrado donde no hay escapatoria ni distracciones.

"Cuatro por cuatro" cuenta con un reparto de actores de gran trayectoria en el mundo cinematográfico





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