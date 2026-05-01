Netflix en mayo: Estrenos imperdibles con documentales, comedias y thrillers

Mayo llega con una amplia variedad de estrenos en Netflix, desde el esperado documental de Lucrecia Martel hasta nuevas series y películas que prometen captar la atención del público. Entre los lanzamientos destacan Leyendas, Criaturas luminosas, Némesis, Berlín y la Dama de Armiño, y Carísima.

El mes de mayo llega cargado de novedades en Netflix , con una amplia variedad de producciones que prometen captar la atención del público. Entre los lanzamientos más esperados se encuentra el documental de Lucrecia Martel, que tras su exitosa premiere en cines, llega a la plataforma para deleite de los espectadores.

Además, los hermanos Matt y Ross Duffer, creadores de la exitosa serie Stranger Things, presentan una nueva propuesta que promete revolucionar el catálogo de la plataforma. También destaca una comedia protagonizada por Julián Kartún, junto a un original thriller policial británico que promete mantener al público en vilo. Uno de los estrenos más destacados es Leyendas, una serie inspirada en un caso real que tuvo lugar en Londres durante los años noventa.

La trama se centra en un grupo de agentes de aduana que, sin experiencia previa en trabajos de campo, decidieron infiltrarse en bandas dedicadas al narcotráfico para desmantelar la distribución de drogas en la capital inglesa. Con identidades falsas y un fuerte ímpetu, estos agentes se adentraron en el peligroso mundo del crimen organizado, enfrentándose a múltiples obstáculos.

La primera temporada de Leyendas estará disponible a partir del 7 de mayo, prometiendo una mezcla de tensión y acción que mantendrá a los espectadores al borde de sus asientos. Otra de las producciones que no se pueden perder es Criaturas luminosas, una película basada en la novela homónima de Shelby Van Pelt.

La historia sigue a Tova, una viuda de 70 años que trabaja como limpiadora en un acuario, donde desarrolla una inesperada amistad con Marcellus, un pulpo gigante del Pacífico. La trama, que recuerda ligeramente a La forma del agua de Guillermo del Toro, también incluye a Cameron, un joven conflictuado que llega al pueblo con un drama familiar que resolver. La película, que explora temas de conexión humana y redención, estará disponible a partir del 8 de mayo.

Para los amantes de la acción y el suspense, Némesis es una opción imperdible. La serie, creada por Courtney Kemp, presenta un enfrentamiento entre un ladrón de guante blanco y un detective en Los Ángeles. A diferencia de lo habitual, la creadora busca que el público empatice con el delincuente, quien se presenta como un hombre de principios, mientras que el detective tiene rasgos de villano.

Con una mezcla de acción, drama y robos a gran escala, Némesis promete mantener a los espectadores en vilo desde el primer episodio. La primera temporada se estrenará el 14 de mayo. Los fanáticos de La casa de papel tendrán una nueva oportunidad de disfrutar de las travesuras de Berlín, el carismático delincuente interpretado por Pedro Alonso.

En la segunda temporada de Berlín y la Dama de Armiño, el personaje planea un audaz robo en Sevilla para hacerse con La Dama de Armiño, una obra icónica de Leonardo Da Vinci. Con un grupo de expertos delincuentes y enfrentando múltiples obstáculos, Berlín demuestra una vez más su ingenio y determinación. La temporada estará disponible a partir del 15 de mayo.

Por último, Carísima, la nueva serie protagonizada por Julián Kartún, promete ser una de las comedias más divertidas del mes. Basada en el popular personaje de Caro Pardíaco, una influencer frívola que refleja con humor la vida en redes sociales, la serie sigue a la protagonista mientras enfrenta una crisis personal y profesional. Con la aparición de Leo, un hombre de múltiples personalidades, la trama se llena de giros inesperados y momentos hilarantes.

La primera temporada de Carísima se estrenará en Netflix el 16 de mayo, ofreciendo una dosis de humor y entretenimiento para todos los gustos





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