Netflix apuesta fuerte por las producciones coreanas y una nueva serie supera todas las expectativas

Esta exitosa serie coreana de Netflix combina el romance tradicional con escenas de humor y un ambiente rural. La química entre sus protagonistas, interpretados por Ahn Hyo-seop y Chae Won-been, es uno de los aspectos más destacados por la crítica especializada.

Netflix volvió a apostar fuerte por las producciones coreanas y los resultados parecen darle nuevamente la razón. En los últimos años, los k-dramas se transformaron en uno de los contenidos favoritos de los suscriptores de la plataforma, especialmente por sus historias romántica s, emotivas y llenas de giros inesperados.

Ahora, una nueva serie coreana logró captar la atención de millones de usuarios en todo el mundo. Se trata de una producción romántica que apenas llegó al catálogo de Netflix y rápidamente comenzó a escalar posiciones dentro del ranking global de series más vistas. La serie fue estrenada el 23 de abril de 2026 y cuenta con solo 12 capítulos, algo que muchos usuarios valoran a la hora de elegir una historia para maratonear durante un fin de semana.

Además de su trama romántica, la producción combina humor, drama y momentos emotivos que terminan atrapando desde el primer episodio





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