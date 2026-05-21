Netflix adelanta el regreso de Aang y confirma la tercera temporada

La plataforma de contenido en streaming presenta el primer avance oficial de la segunda temporada y confirma la tercera temporada de la serie animada 'Avatar: The Last Airbender'. El adelanto muestra escenas ineditas, nuevos personajes y guiños a la serie original, además de anunciar el regreso de Aang con nuevos aliados y amenazas.

Netflix presentó el primer avance oficial de la segunda temporada y adelantó el regreso de Aang con nuevos aliados y amenazas. El adelanto mostró escenas ineditas, nuevos personajes y varios guiños a la serie animada original, además de confirmar que los nuevos capítulos llegaran a Netflix el 2023.

La plataforma también ratificó que la tercera temporada ya está en etapa de posproducción y marcará el cierre definitivo de la historia. La nueva entrega retomá la aventura de Aang despus de la batalla en la Tribu Agua del Norte. Ahora, el Avatar deberá enfrentarse al Reino Tierra, donde intentará convencer al Rey Tierra de unirse a la guerra mientras lidie con conflictos internos, enemigos ocultos y el avance de la Nacion del Fuego.

El personaje muy querido por los seguidores de la franquicia, la joven maestra tierra será interpretada por Miya Cech y tendrá un rol central en la formación de Aang. Netflix también dejó ver por primera vez fragmentos de escenas vinculadas a los Dai Li, elementos fundamentales de esta parte de la historia original. Gordon Cormier como Aang, Kiawentiio en el papel de Katara e Ian Ousley como Sokka.

También regresarán Dallas Liu como Zuko, Elizabeth Yu como Azula y Paul Sun-Hyung Lee como el Tia Iroh. También, la serie sumará nuevos actores y profundizará el arco de redención de Zuko, uno de los personajes más populares de la saga





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