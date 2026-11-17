El joven delantero Nelson Souza marcó el quinto tanto de la Albiceleste en el minuto 47 del primer tiempo, consolidando la victoria de Lionel Scaloni.

El joven delantero Nelson Souza protagonizó un momento clave en el reciente encuentro amistoso disputado por la selección argentina ante Costa Rica. Con apenas segundos antes del descanso, Souza concretó el quinto gol del conjunto dirigido por Lionel Scaloni, demostrando su calidad técnica y su oportunismo dentro del área.

El tanto se produj6o en el minuto 47 del primer tiempo, momento en el que el marcador ya reflejaba un 4-0 a favor de la Albiceleste. Este gol sirvió para cerrar una victoria contundente que reafirma el nivel ofensivo del equipo nacional bajo la conducción técnica de Scaloni.

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Mecánica del gol en el segundo tiempo añadido

La jugada que culminó con el gol de Souza comenzó en el minuto 45, específicamente en el segundo minuto de tiempo añadido del primer tiempo. Argentina volvió a mostrar su dominio mediante una combinación colectiva basada en el toque rápido de pelota en tres cuartos de cancha. Esta presión constante desestabilizó la defensa costarricense, permitiendo espacios para el ataque.

Un jugador de la zona media manejó los hilos del juego y filtró una asistencia precisa directamente hacia el interior del área rival. La precisión del pase fue fundamental para desequilibrar la posición de los defensores, creando una situación de ventaja numérica y espacial para el delantero juvenil.

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La reacción de Nelson Souza y el festejo

Al recibir la pelota, el juvenil atacante demostró gran velocidad y oportunismo, atacando el espacio vacío por el sector derecho del área. Definió de primera con un remate cruzado que superó la salida del arquero costarricense, quien no logró contener el disparo. La técnica del remate cruzado dejó sin oportunidad de reacción al portero rival.

Tras mandar la pelota al fondo de la red para decretar el quinto tanto argentino, el atacante salió disparado hacia un costado del campo de juego. Con el puño apretado, Souza desató su festejo, recibiendo de inmediato el abrazo y las felicitaciones de sus compañeros de equipo en el césped.

El contexto táctico bajo Lionel Scaloni

La selección argentina, dirigida por Lionel Scaloni, ha seguido mostrando una cohesión ofensiva destacada en este amistoso. La capacidad del equipo para generar jugadas colectivas y definir con eficiencia sigue siendo una de las señas de identidad del plantel albiceleste en los partidos internacionales.

La actuación de Nelson Souza confirma que es una de las mayores promesas de la Albiceleste. Su capacidad para encontrar espacios y definir con frialdad ante la salida del portero lo posiciona como un talento emergente que contribuye al éxito colectivo del equipo nacional en las competiciones oficiales y amistosas.