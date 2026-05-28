Nelson Deossa, el volante colombiano que busca resurgir en River Plate tras su paso por Europa

El mediocampista colombiano Nelson Deossa, de 26 años, es el objetivo de River Plate para reforzar su zona medular. Tras una destacada carrera en México y una experiencia discreta en España, el jugador oriundo de Caldas espera brillar en el equipo de Gallardo y recuperar su mejor nivel.

A sus 19 años, una edad en la que los futbolistas actuales ya son considerados experimentados debido a los debuts cada vez más tempranos, Nelson Deossa combinaba sus estudios con una vida familiar modesta en un pequeño municipio de Colombia, en el departamento de Caldas.

En ese entorno humilde, donde los recursos escaseaban, su mayor tesoro no era un objeto brillante sino su determinación inquebrantable. Su talento, aunque no pasaba desapercibido, carecía de esa luminosidad que supuestamente define a las promesas del fútbol.

Sin embargo, perseveró y, a los 20 años, debutó profesionalmente. Su destino lo llevó a consolidarse en el fútbol mexicano, destacando por su despliegue táctico y físico, con un porte de 185 centímetros y una verticalidad que lo convirtió en pieza clave en el mediocampo.

Su buena pegada de media distancia y su capacidad para llegar al área le permitieron anotar 26 goles en más de 200 partidos en la Primera División argentina antes de su paso por España, donde jugó 33 partidos pero no cumplió con las altas expectativas generadas tras su fichaje desde la Liga MX por una cifra importante. Ahora, con 26 años, busca revivir su carrera en River Plate, el club que ha iniciado conversaciones para reforzar su mediocampo, una zona neurálgica donde se prevén salidas como las de Kevin Castaño y Giuliano Galoppo.

En Sevilla, su anterior club, ya conocen el interés del equipo argentino, y los medios locales informan que el jugador colombiano podría convertirse en una pieza estratégica para el proyecto de Marcelo Gallardo, quien ya lo enfrentó en el Rose Bowl de Pasadena hace un año y medio. Deossa, que levantó tres trofeos internacionales con los Tuzos de Pachuca y compartió vestuario en Monterrey con figuras como Sergio Ramos, llega a River con la necesidad de reencontrarse con su mejor versión y demostrar que puede ser el motor que impulse al equipo tanto en la liga local como en la Copa Sudamericana, donde los millonarios esperan un sorteo favorable tras su reciente victoria sobre Blooming.

Su historia, de superación y resiliencia, refleja cómo un chico de un municipio alejado de las grandes urbes puede luchar contra la adversidad y aspirar a lo más alto, incluso cuando las multinacionales del fútbol se llevan la riqueza y los focos





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