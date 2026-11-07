Ex delantero Nelson Cuevas habla sobre política, su patrimonio en Paraguay y su opinión sobre River Plate en medio de la grave crisis institucional del país.

El ex delantero paraguayo Nelson Cuevas, reconocido históricamente por sus goles y su actuación memorable ante Racing, mantiene su vigilancia sobre el desarrollo actual del club y la profunda crisis política que atraviesa su país natal. En medio de una coyuntura marcada por la inestabilidad financiera y social, el exproyector se ha pronunciado sobre su posible incursión en la vida pública de Paraguay, aunque sin visar cargos de máxima responsabilidad ejecutiva.

Posible entrada en la política paraguaya

Nelson Cuevas descartó la posibilidad de postularse como Presidente, argumentando que las estructuras actuales no están preparadas para la complejidad de esa gestión. Sin embargo, no descarta en el futuro presentarse para ocupar una banca en el Congreso. Según sus propias palabras, evita manejar presupuestos porque teme ser etiquetado injustamente de corrupto, a pesar de su trayectoria altruista.

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El ex futbolista destacó su orgullo por participar en una fundación y realizar buenas acciones por la gente de Paraguay. Esta postura se enmarca en un contexto donde la crisis económica ha escalado al plano político debido a los vínculos atribuidos al presidente Santiago Peña con el banco central. Este escenario derivó en un juicio político, la destitución de Peña y su arresto domiciliario, mientras Pedro Alliana asumió la Presidencia.

Situación financiera y patrimonio personal

En referencia a su situación económica, Nelson Cuevas aclaró que es una persona bien acomodada debido a la gestión financiera realizada durante su carrera futbolística. Explicó que invirtió sus ganancias en Paraguay, comprando 1.500 hectáreas de tierra, lo que demuestra su patriotismo y cuidado por el ahorro personal. Esta estabilidad contrasta con la problemática que afectó a millones de clientes y recursos públicos en el sistema bancario local.

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La crisis financiera mencionada desató protestas y conmoción en la población, dejando fondos inmovilizados y exponiendo recursos estatales. La respuesta institucional incluyó el avance del juicio político contra el presidente Santiago Peña, lo que culminó con su salida del cargo y la asunción de Pedro Alliana. Este nuevo escenario político se desarrolla bajo fuertes investigaciones y reclamos sociales por parte de la ciudadanía afectada.

Opinión sobre River Plate y Leonardo Ponzio

Además de los asuntos internos paraguayos, Nelson Cuevas ofreció su visión sobre la actualidad de River Plate, el equipo de fútbol argentino. Se refirió específicamente al trabajo del entrenador Leonardo Ponzio, a quien elogié por el buen manejo que está realizando del equipo. El exproyector destacó la importancia de los resultados deportivos para la continuidad del técnico en el cargo.

Nelson Cuevas indicó que si Leonardo Ponzio consigue el objetivo deportivo, creerá que el técnico continuará en su puesto. Considera que el respaldo institucional y la mayor experiencia como entrenador serán factores clave para su permanencia. Esta evaluación se produce mientras River Plate asegura el cuarto puesto de su zona y se prepara para definir sus posibles rivales en los octavos del Clausura.

La trayectoria de Nelson Cuevas lo vincula tanto al éxito deportivo internacional como a la responsabilidad cívica en su país. Su opinión sobre la política y el fútbol refleja un pensamiento pragmático, alejado de los discursos vacíos. Mientras River Plate busca consolidar su campaña bajo la dirección de Leonardo Ponzio, la crisis en Paraguay sigue definiendo los pasos de figuras públicas como el propio Cuevas.