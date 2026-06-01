Negociaciones urgentes por la financiación universitaria en Argentina: Gobierno y rectores buscan acuerdo antes de fin de semana

El gobierno argentino y los rectores de universidades nacionales reinician conversaciones para destrabar el conflicto por la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso pero vetada por el Ejecutivo. Con la causa en la Corte Suprema y la situación económica de las universidades al límite, se evalúa una reunión clave para esta semana que permita un acercamiento de posiciones. La movilización de 120.000 personas en Tucumán presiona por una solución inmediata.

El conflicto por la financiación de las universidades nacionales en Argentina ha entrado en una fase crítica de negociaciones. Tras la aprobación por el Congreso de la Ley de Financiamiento Universitario , que el Poder Ejecutivo vetó y luego argumentó que no puede cumplir por falta de fondos, se han intensificado los contactos entre funcionarios del gobierno y representantes del sector universitario.

Según fuentes oficiales, se está evaluando convocar una nueva reunión entre el Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello y Alejandro Álvarez, y el Comité Interuniversitario (CIN), presidido por el rector de la Universidad Nacional de Rosario, para este miércoles o a más tardar el jueves. El objetivo es acercar posiciones y buscar una solución antes del fin de semana, en un contexto de creciente tensión social y económica para las casas de estudio.

La ley, aprobada en agosto del año pasado, busca actualizar mensualmente por inflación las partidas presupuestarias y garantizar aumentos salariales para los docentes, tomando como base la pérdida de recursos desde diciembre de 2023. Sin embargo, el gobierno la vetó y posteriormente decretó su incumplimiento, lo que llevó a las universidades a recurrir a la Justicia.

La causa está actualmente en la Corte Suprema, sin un plazo definido para su resolución, mientras la situación financiera de las universidades se deteriora día a día. Las medidas de fuerza incluyeron una huelga docente y la toma de colegios dependientes de la Universidad de Buenos Aires, como los colegios Nacional de Buenos Aires y Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, aunque estas tomas fueron suspendidas.

Los rectores, conscientes de la urgencia, han manifestado buena predisposición para dialogar, pero exigen una solución concreta que revierta el constante recorte de fondos.

"No se trata de cuántos meses aguantan, sino que ya las están asfixiando. El recorte es constante y empeora el funcionamiento día a día", señalaba un documento de la UBA antes de la cuarta marcha federal universitaria realizada en Tucumán. La movilización, que reunió a unas 120.000 personas, exigió la aplicación de la ley y una respuesta rápida de la Corte.

Mientras tanto, el ministro del Interior ha estado involucrado en las conversaciones, y se espera que el oficialismo en el Congreso pueda viabilizar una partida presupuestaria adicional, aunque hasta ahora los ofrecimientos han sido rechazados por rectores y gremios por considerarlos insuficientes. La pulseada política continúa, con el gobierno buscando evitar una crisis mayor en el sistema universitario público y las universidades insists en la importancia de garantizar su sostenibilidad económica





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